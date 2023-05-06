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Norris: "Beklediğimizden daha iyi bir yerdeyiz"

McLaren pilotu Lando Norris, performans olarak Miami'de beklediklerinden daha iyi olduğunu söylüyor.

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Lando Norris, McLaren MCL60

Lando Norris, Miami'deki ilk günde en hızlı altıncı zamana imza attı ve hafta sonunun kalanı için umut verici bir performans sergiledi.

Günün ardından konuşan Norris, "Günün gayet iyi geçtiğini düşünüyorum. İyi bir planımız vardı ve ona sadık kalmaya çalıştık, çok fazla tur attık, bu yüzden memnunum."

"Takım arkadaşım Oscar sert lastikle çalışırken, ben de orta ve yumuşak lastiklerle alakalı daha fazla şey öğrenmeye odaklandım."

"Sanırım bugün her şey beklediğimizden biraz daha iyi gitti; Bakü'de kullanmaya başladığımız güncellemelerin burada gayet iyi çalıştığı ortaya çıktı. Fakat henüz Cuma günündeyiz ve bundan ötürü adım adım ilerleyeceğiz."

Norris, asfaltla ilgili bir soru üzerine, "Yol tutuş başlangıçta oldukça düşük bir seviyedeydi fakat asfaltın durumu giderek iyileşiyor."

Lando Norris, McLaren MCL60

Lando Norris, McLaren MCL60

Fotoğraf: Alexander Trienitz / Motorsport Images

"Şimdiden sabahkinden çok daha iyi durumda ve dereceler birkaç saniye gelişti. Sürüş yapmak da artık çok daha kolay ama pist üzerinde çalışmaya devam etmemiz gerekiyor."

"Tek sorun: pistten çıkarsanız, bariyerlere çarpma olasılığınızın yüksek olması. Bu nedenle, Pazar günkü yarış sırasında zorlanacağız."

"Ayrıca geçiş yapmak zor olacak çünkü aracımız düzlüklerde çok yavaş. Bu da daha fazla zorluk yaratıyor ve hayatı bizim için zorlaştırıyor." dedi.

Oscar Piastri ise 16. olmasına rağmen genel olarak mutlu.

"Benim için yeni bir pist olduğunu düşünürsek, gayet iyi bir gündü."

"Yine de ikinci antrenman seansından sonra tempo anlamında biraz gelişmemiz gerektiği ortada. Ne yapabileceğimizi göreceğiz ama umarım yarın daha hızlı olabiliriz."

"En çok kaybı ilk sektörde yaşadım, turun kalanı genel olarak iyiydi. Kendimi gayet hızlı hissediyorum, sadece her şeyi bir araya getirmem gerekiyor. Bugün genel olarak yaptıklarımızdan memnunum."

"Sıralama turlarında son bölüme kalmaya çalışacağız ama sonuçlar o kadar sıkı ki her yerde olabiliriz. Yani üçüncü seansa da kalabiliriz ilk seansta da elenebiliriz. Bunu cumartesi günü göreceğiz."

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