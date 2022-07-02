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Formula 1 / Britanya GP Haberler

Norris: "Beklediğimizden daha hızlıyız"

McLaren pilotu Lando Norris, Silverstone'daki ilk günün ardından beklediklerinden daha iyi göründüklerini dile getirdi.

Abdullah Çelik
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Norris: "Beklediğimizden daha hızlıyız"
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McLaren pilotu Lando Norris, Silverstone'da gerçekleştirilen ikinci antrenman seansında çok iyi bir tempo yakaladı ve üçüncü en hızlı zamana imza attı.

Günün ardından konuşan İngiliz pilot, şöyle dedi: "Aslına bakarsak iyi bir gün oldu fakat rüzgar pistte işleri zorlaştırdığı için kolay geçtiğini söyleyemem."

"Genel anlamda iyi görünüyoruz fakat yarış temposunda aracın hızını ve tutarlılığını artırmak için çalışmaya devam etmemiz lazım. Ancak genel manada durumdan memnunuz."

"Aracımız hızlı görünüyor, en azından beklediğimizden daha iyi durumda. Bu kadar hızlı mıyız yoksa diğerleri elini mi gizliyor tam olarak emin değilim."

"Sadece kendimizi yargılayabiliriz ve şahsen iyi gittiğimizi düşünüyorum. Umarım yarın gelişebiliriz."

Daniel Ricciardo ise çok fazla sürüş yapmadıkları için net bir şey söylemenin kolay olmadığı görüşünde.

"Sabah yapacak pek bir şey yoktu çünkü yağmur yağıyordu ve çok fazla sürüş yapamadık. İkinci seans ise çok daha iyi gitti ve çok sayıda tur atmayı başardık."

"Aracın sert lastiklerle olan hissi hoşuma gitti. Yumuşak lastiklerde bazı sorunlar yaşasak da, bu hamurda gayet iyi bir yaklaşım bulduk."

"Antrenman seansını ilk on içerisinde bitirdiğim için mutluyum. Lando'nun sonucu da takım için cesaret verici. Aracın büyük bir potansiyeli olduğuna inanıyorum."

"Gayet iyi bir tempomuz var, bugünden çok şey öğrendik ve artık doğru ayarları bulmaya odaklanıp, iyi bir cumartesi geçirmeye çalışacağız."

Lando Norris, McLaren MCL36

Lando Norris, McLaren MCL36

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

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