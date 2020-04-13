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Formula 1 / Son dakika

Norris: “Olmadığım biri gibi olmaya çalışmayacağım”

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Norris: “Olmadığım biri gibi olmaya çalışmayacağım”
Ekleyen:
Çeviren: Cem Özel, Editör
13 Nis 2020 18:22

McLaren sürücüsü Lando Norris, Formula 1 yeniden başladığında ‘olmadığı biri gibi olmaya çalışmayacağını’ söyledi.

Norris, mizahıyla birlikte özellikle sosyal medyada ve padokta tanınır hale geldi.

Ancak 49 puanla 11. sırada tamamladığı 2019 sezonunun ardından, bazen fazla rahat ve fazla şakacı olduğunu kabul etmişti.

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Norris, son zamanlarda katıldığı Espor etkinlikleriyle de dikkat çekti ve Twitch kanalında da birçok izleyiciyi çekiyor.

Motorsport.com’a konuşan Norris, 2020’de daha az şakacı olma planına devam edip etmeyeceği sorulduğunda, “Bunu söylemek zor.”

“Her şey normalde döndüğünde odağımı, ihtiyacım olan şeye, daha sıkı çalışmaya, simülatöre ve araç ayarlarına çevireceğim.”

“Şimdiki kadar evde olmayacağım, bu kadar çok yayın yapamayacağım ve tekrardan işleri daha ciddiye alacağım.”

“Ancak değişmeyeceğim, olmadığım biri gibi olmaya çalışmayacağım.”

“Ancak doğru şeyleri doğru zamanda söylediğimden emin olmalıyım ve sadece şakacı biri olmaya çalışan ve ciddi olmayan biri gibi olmamalıyım.”

“Kendim gibi olmalıyım, ancak hâlâ şaka yapabilirim.”

“Her zaman şaka yapan biri gibi değil, tamamen odaklanan ve bazen şaka yapan biri gibi göründüğümden emin olmalıyım. Hepsi bu.” ifadelerini kullandı.

Norris, sanal motor sporları yarışlarındaki patlamada bir öncü olarak görülmesinin, kendisi için ‘sadece bir bonus’ olduğunu söyledi.

“Şu anda devam eden tek şey sanal yarışlar. Birçok motor sporları taraftarına ve yarışlar izlemek isteyenlere gerçekten ilginç gelen tek şey bu.”

“Bununla birlikte insanlarla, medyayla daha fazla ilişki kuruyorsunuz.”

“Bence bu sadece benim için değil, genel olarak Espor için de iyi bir şey. Çünkü bu, yarış dünyasını genişletiyor, insanları daha da içine çekiyor, katılan insanların sayısı giderek artıyor.”

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Lando Norris
Takımlar McLaren Şimdi al
Editör Alex Kalinauckas

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