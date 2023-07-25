Kayıt Ol
Önceki / Rosberg: "Ferrari tıpkı diğer takımlar gibi rakiplerinin en iyi isimlerini almalı" Sonraki / Hulkenberg: "McLaren'inki gibi bir hikayeye ihtiyacımız var"
Formula 1 / Macaristan GP Haberler

Norris: "Başka bir yere gideceğim spekülasyonları nereden çıkıyor anlamıyorum"

McLaren pilotu Lando Norris, İngiliz ekipte mutlu olduğunu ve diğer takımlara geçmek gibi bir plan yapmadığını söyledi.

Kemal Şengül
Ekleyen:
Lando Norris, McLaren, 2nd position, with his trophy

Lando Norris, McLaren ile uzun vadeli bir anlaşmaya sahip fakat adı son dönemde hem Ferrari hem de Red Bull ile anılıyor.

Hatta söylentiler geçen hafta öyle bir noktaya geldi ki Norris'in Ferrari ile ön sözleşme imzaladığı bile iddia edildi.

McLaren ile 2025 sonuna kadar sözleşmesi bulunan Norris, başka bir takıma gideceği yönündeki söylentileri "saçmalık" olarak nitelendirdi.

Channel 4'e verdiği demeçte Norris, "Bu benim düşündüğüm bir şey değil. Nereden geliyor bilmiyorum."

"Tüm bu saçmalıkları özellikle sosyal medyada çok görüyorum, pek çok insan gördüğüm tüm bu şeyleri ortaya atıyorlar."

Lando Norris, McLaren, 2. sıra, yarıştan sonra takımıyla birlikte kutlama yapıyor

Lando Norris, McLaren, 2. sıra, yarıştan sonra takımıyla birlikte kutlama yapıyor

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

"Oysa ben takımdan memnunum. Yarışları kazanıyor olsaydık daha mutlu olabilirdim... Fakat bunun zaman, çaba ve çokça adanmışlık gerektirdiğini biliyorum."

"Ben de buraya zaten bunun için geldim." dedi.

Norris, son dönemdeki adımlara rağmen gelecek için temkinli kalmaya devam ediyor.

"İleriye doğru gittiğimiz kesinlikle doğru, ki bunu görmek güzel. Güncellemeler yapmasaydık ya da bu adımı atmasaydık bugünkü konumda olamazdık fakat ben içimde hâlâ kötümser bir adamım!"

"Sonuçların bu kadar iyi olmayacağı bazı yarışlar olacağını biliyorum. İki iyi hafta sonu geçirdik ama önümüzdeki bazı yarışlarda zorlanacağız."

"Fakat kesinlikle ileriye doğru gittik ve sanırım en mutlu olduğum konu da bu. Kendimize iyi puanlar ve podyumlar için mücadele etme şansı verdik."

"Zaman zaman pek çok eleştiri geliyor fakat aldığımız bu tür podyumlar kesinlikle doğru ve kazanabileceğim bir takımla olduğumun kanıtı."

paylaşım
yorumlar

Rosberg: "Ferrari tıpkı diğer takımlar gibi rakiplerinin en iyi isimlerini almalı"

Hulkenberg: "McLaren'inki gibi bir hikayeye ihtiyacımız var"

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Kemal Şengül Daha fazlası
Kemal Şengül
Yorum: Red Bull, Perez'den neden vazgeçemiyor?

Yorum: Red Bull, Perez'den neden vazgeçemiyor?

Formula 1
Macaristan GP

Yorum: Red Bull, Perez'den neden vazgeçemiyor? Yorum: Red Bull, Perez'den neden vazgeçemiyor?

Rosberg: "Ferrari tıpkı diğer takımlar gibi rakiplerinin en iyi isimlerini almalı"

Rosberg: "Ferrari tıpkı diğer takımlar gibi rakiplerinin en iyi isimlerini almalı"

Formula 1
Macaristan GP

Rosberg: "Ferrari tıpkı diğer takımlar gibi rakiplerinin en iyi isimlerini almalı" Rosberg: "Ferrari tıpkı diğer takımlar gibi rakiplerinin en iyi isimlerini almalı"

FIA, yeni takımlarla ilgili kararını Ağustos ayında verecek

FIA, yeni takımlarla ilgili kararını Ağustos ayında verecek

Formula 1

FIA, yeni takımlarla ilgili kararını Ağustos ayında verecek FIA, yeni takımlarla ilgili kararını Ağustos ayında verecek

Son Haberler

Vandoorne, Aston Martin için Spa F1 Pirelli testine katılacak

Vandoorne, Aston Martin için Spa F1 Pirelli testine katılacak

F1 Formula 1

Vandoorne, Aston Martin için Spa F1 Pirelli testine katılacak Vandoorne, Aston Martin için Spa F1 Pirelli testine katılacak

Verstappen: "Hafta sonu boyunca tek turda denge bulamadık"

Verstappen: "Hafta sonu boyunca tek turda denge bulamadık"

F1 Formula 1
Macaristan GP

Verstappen: "Hafta sonu boyunca tek turda denge bulamadık" Verstappen: "Hafta sonu boyunca tek turda denge bulamadık"

Yorum: Red Bull, Perez'den neden vazgeçemiyor?

Yorum: Red Bull, Perez'den neden vazgeçemiyor?

F1 Formula 1
Macaristan GP

Yorum: Red Bull, Perez'den neden vazgeçemiyor? Yorum: Red Bull, Perez'den neden vazgeçemiyor?

FIA'dan F1'e yanıt: "Düzenlemeler üstündeki yetki FIA'ya aittir"

FIA'dan F1'e yanıt: "Düzenlemeler üstündeki yetki FIA'ya aittir"

F1 Formula 1
Macaristan GP

FIA'dan F1'e yanıt: "Düzenlemeler üstündeki yetki FIA'ya aittir" FIA'dan F1'e yanıt: "Düzenlemeler üstündeki yetki FIA'ya aittir"

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Jonathan Noble

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Kevin Turner

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Lawrence Barretto

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ben Anderson

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Prime
Prime
Formula 1
Gary Anderson

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi? Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Lawrence Barretto

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu? Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Prime
Prime
Formula 1
Ben Anderson

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Prime
Prime
Formula 1
Jonathan Noble

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Mail listesine üye ol
Sosyal
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Kayıt Ol