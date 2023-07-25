Norris: "Başka bir yere gideceğim spekülasyonları nereden çıkıyor anlamıyorum"

Lando Norris, McLaren ile uzun vadeli bir anlaşmaya sahip fakat adı son dönemde hem Ferrari hem de Red Bull ile anılıyor.

Hatta söylentiler geçen hafta öyle bir noktaya geldi ki Norris'in Ferrari ile ön sözleşme imzaladığı bile iddia edildi.

McLaren ile 2025 sonuna kadar sözleşmesi bulunan Norris, başka bir takıma gideceği yönündeki söylentileri "saçmalık" olarak nitelendirdi.

Channel 4'e verdiği demeçte Norris, "Bu benim düşündüğüm bir şey değil. Nereden geliyor bilmiyorum."

"Tüm bu saçmalıkları özellikle sosyal medyada çok görüyorum, pek çok insan gördüğüm tüm bu şeyleri ortaya atıyorlar."

Lando Norris, McLaren, 2. sıra, yarıştan sonra takımıyla birlikte kutlama yapıyor Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

"Oysa ben takımdan memnunum. Yarışları kazanıyor olsaydık daha mutlu olabilirdim... Fakat bunun zaman, çaba ve çokça adanmışlık gerektirdiğini biliyorum."

"Ben de buraya zaten bunun için geldim." dedi.

Norris, son dönemdeki adımlara rağmen gelecek için temkinli kalmaya devam ediyor.

"İleriye doğru gittiğimiz kesinlikle doğru, ki bunu görmek güzel. Güncellemeler yapmasaydık ya da bu adımı atmasaydık bugünkü konumda olamazdık fakat ben içimde hâlâ kötümser bir adamım!"

"Sonuçların bu kadar iyi olmayacağı bazı yarışlar olacağını biliyorum. İki iyi hafta sonu geçirdik ama önümüzdeki bazı yarışlarda zorlanacağız."

"Fakat kesinlikle ileriye doğru gittik ve sanırım en mutlu olduğum konu da bu. Kendimize iyi puanlar ve podyumlar için mücadele etme şansı verdik."

"Zaman zaman pek çok eleştiri geliyor fakat aldığımız bu tür podyumlar kesinlikle doğru ve kazanabileceğim bir takımla olduğumun kanıtı."