Norris, basın toplantısına katılmayacak

Haberi dinle

Lando Norris, İspanya GP hafta sonunda bademcik iltihabı ve alerji nedeniyle çok zor bir hafta sonu geçirmişti.

İngiliz pilotun pazar günü yarışıp yarışmayacağı belirsizdi fakat kendisini çok iyi hissetmese de piste çıktı ve sekizinci olarak puan kazandı.

Takım Monako GP için kararını, ilerleyen günlerde verecekti ve çarşamba günü itibariyle Norris'in Monte Carlo'da yarışacağı doğrulandı.

Norris, dün padoka geldi ve nispeten iyi görünüyordu. Tıbbi testlerden de geçti ve yarışmasına izin verildi.

Fakat McLaren, tedavi sürecinin devamı için Norris'i mümkün olduğunca az çalıştırmak istiyor ve bundan ötürü bugünkü basın toplantısından muaf tutuldu.

Norris, ilk seansta MCL36'nin direksiyonuna geçecek.