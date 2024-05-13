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Formula 1

Norris: "Başarı hikayesini McLaren ile yazmak istiyorum"

Lando Norris, kazanan bir takıma katılmak yerine McLaren ile başarıya giden yolda büyümekten heyecan duyduğunu söylüyor.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Lando Norris, congratulated by McLaren mechanic

Fotoğraf: Erik Junius

Norris, 2019'da McLaren'e katıldı ve o zamandan beri Woking merkezli takımda kaldı.

Alışılmadık derecede uzun dört yıllık bir anlaşma 2022'nin başlarında imzalandı ve şu anda onu 2025 sonuna kadar götürecek.

Geçtiğimiz sezonun sonlarında Norris'in Red Bull'a geçebileceği söylentileri de ortaya atılmıştı.

Norris'in iyi bir ilişkiye sahip olduğu Christian Horner, Helmut Marko ve Max Verstappen'in övgüsünü kazanmasıyla İngiliz pilot McLaren ile yollarını ayırmamayı tercih etti ve bunun yerine kendisini 2026 ve sonrasına taşıyacak yeni bir anlaşma imzaladı.

Şu anda McLaren henüz şampiyonluk seviyesinde olmasa da yarış galibiyetleri için mücadele edebilecek pozisyonda ve bu yükseliş, Norris için bir ilham kaynağı haline geldi.

"Bu yolculuğa birlikte çıktık, takımın beş ya da altı yıl önceki halinden bu yana birlikte ilerleme kaydettik."

"Kazanan bir takıma gelmedim ve ben de kötüydüm. Bu süre zarfında birlikte çalıştık, sonuçta bir takımız."

Lando Norris, McLaren MCL38

Lando Norris, McLaren MCL38

Fotoğraf: Erik Junius

Red Bull gibi kazanan bir takıma geçme şansını geri çeviren Norris, McLaren ile başarabileceğini düşündüğü bu başarıyı elde etmek için umutsuz olmadığını söyledi.

"Bunu McLaren ile yapmak istiyorum."

"Bunu başka takımlarla yapma fırsatım oldu; hatta belki de şu anda yarış kazanabileceğim yerlerde. Yarış kazanmak istiyorum ama umutsuz değilim. Bulunduğum yerden ve birlikte çalıştığım insanlardan keyif almak istiyorum, bu hikayeyi McLaren ile yazmak istiyorum."

Norris, 2021'den itibaren şampiyonluk için mücadele etmesini sağlayacak tüm parçalar nihayet bir araya gelmeden önce Red Bull ile 5 yıl geçiren Verstappen örneğine işaret etti.

"Önümüzdeki 5 ya da 10 yıl boyunca en çok başarıyı nerede elde edebilirim? Bence McLaren'de." 

"Max Red Bull'a katıldığında olduğu gibi, o zamanlar her şeyi kazanmıyorlardı ama 5-6-7 yıl sonra her şeyi başardılar. Ben de McLaren ile bunu yapabileceğime inanıyorum."

"Mükemmel bir yerde olduğuma inanıyorum, bulunduğum yerden daha mutlu olamazdım."

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