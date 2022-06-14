Norris: "Bakü'de yere basma gücü anlamında yanlış seçim yaptık"

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McLaren, bu yıl bazı yarışlarda üçüncü en iyi takım gibi görünse de bazı yarışlarda orta grubun ortasında yer alıyordu.

Bu durum Bakü'de devam etti ve sıralama turlarında son bölüme kalmayı dahi başaramadılar.

Yarışta her iki sürücü de ilk ona girse de, Pierre Gasly, Sebastian Vettel ve Fernando Alonso gibi isimlere geçildiler. Eğer Ferrari pilotları ilk ona girseydi ya da Yuki Tsunoda arka kanat sorunu yaşamasaydı, muhtemelen puan dahi alamayacaklardı.

Yarışın ardından konuşan Norris şöyle dedi: "Genel olarak mutlu olduğumu söyleyebilirim."

"Bugün daha fazlasını elde edebilirdik fakat sanal güvenlik aracı bana yardım etmedi ve bu bazen Bakü'de olabilen bir şey."

Lando Norris, McLaren MCL36, Daniel Ricciardo, McLaren MCL36 Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

"Tempomuz iyi olmasına rağmen düzlüklerdeki hızımız nedeniyle geçiş yapmak zordu. Her şeyi göz önüne alırsak bence mümkün olan en iyi sonuçlar elde ettik fakat daha fazlasını istiyoruz."

"Bu nedenle zayıf olduğumuz alanları ortadan kaldırmak için çalışmaya devam ediyoruz ve önümüzdeki hafta Montreal'de daha iyi performans göstermeyi hedefliyoruz."

Norris, mevcut performanslarının pistten piste değiştiğini de ekliyor.

"Mevcut performansımız büyük oranda pistle alakalı. Burada o kadar iyi değiliz ve düzlüklerde çok yavaşız. Fakat bunun farklı sebepleri var."

"Bence virajlarda hızlı olmaya çalışmak için kendimizi biraz kısıtlıyoruz. Belki de bunu biraz abartmış olabiliriz."

"Ancak araç iyiydi. Önümüz açıkken çok güçlüydüm ve bence Alpine'den daha hızlıydık. Fakat bugün önümüzdekileri geçmeyi başaramadık, özellikle de düzlüklerden inanılmaz hızlı olan Alpine'i geçemedik. Bence yere basma gücü anlamında yanlış bir seçim yaptık."

"Bu hafta sonunun ardından bir araya geleceğiz ve yaptığımız işi yeniden düşünüp, bir dahaki sefere tekrar deneyeceğiz."

"Daha iyisini yapmamız gerekiyor, daha iyisini yapmak istiyoruz. Bu nedenle farklı alanlarda performans kazanıp, daha iyi bir iş yapmak için daha fazla yol düşüneceğiz."