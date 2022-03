Norris: "Bahreyn'le ilgili tek olumlu şey hafta sonunun bitmesi"

Haberi dinle

McLaren, Bahreyn GP sıralama turlarında son bölüme kalmayı başaramamış hatta Daniel Ricciardo, sıralama turlarının ilk bölümünde elenmişti.

Yarışta da durum değişmedi ve iki pilot da puan barajının epey gerisinde kaldı. Sonuç olarak McLaren, belki de son yıllardaki en kötü hafta sonunu geride bıraktı.

Lando Norris, yarış sonrası verdiği röportajda, hafta sonunun kendileri için çok zor geçtiğini belirtti.

Norris, "Başlangıçta ne olduğunu şu an hatırlamıyorum fakat uzun ve zor bir yarış oldu."

"Hız konusunda ciddi anlamda gerideydik ve geriye düştüğünüzde, hız kazanmak için zorlamaya çalışıyorsunuz. Bunu yaparken de lastikler çabucak aşınıyor. Çabaladık, fakat etrafımızda yaşananlarla uğraşmamız gerekiyordu. Umarım bir şeyleri düzeltebilir ve sonraki yarışta ilerleme kaydedebiliriz."

"Hafta sonuyla ilgili tek olumlu an, yarışın bitmesiydi. Şartlardan en iyi şekilde faydalanmaya çalıştım ama işler bu kadar karmaşıkken savaşmaya devam etmek kolay olmuyor. Çok çalışmalı ve hafta sonlarına puan için savaşıyormuş gibi yaklaşmalıyız."

"Cidde'de ne olacak bilmiyorum. İyi bir yarış da olabilir kötü de. Göreceğiz. Şimdi her şeyi analiz edip Cidde'ye hazırlanmamız gerekiyor. Olumlu kalmalı ve ilerleme kaydetmeliyiz. Odak noktam bu." dedi.

Sorunun bir sonraki yarışta çözülme ihtimali sorulduğunda Norris, "Belki bir sonraki yarış için bir şeyleri düzeltebiliriz ama bilmiyorum... Tamamen yeni bir hafta sonuna giriyoruz ve orada bize yardımcı olabilecek hem yüksek hem de orta hızlı virajlar var."

"İşimizi yapmak adına elimizden geleni yapacağız. Bu yarıştan önce ne bekleyeceğimizi bilmiyorduk çünkü çok fazla sorun yaşıyorduk. Yarıştan önce hiç bu kadar uzun bir mesafe tamamlamamıştık. Lastiklerin nasıl davranacağını bilmiyorduk. Çok şey öğrendik ancak daha fazlasını elde etmek zordu. Aracı hızlandırmalıyız."

"Kolay olmayacağını biliyoruz ancak aracı anlayıp, geliştirmek adına önümüzde koca bir sezonumuz var. Neler olduğunu ve sorunları anladıktan sonra güncellemeler hazırlamalıyız. Fakat bu süreç sezonun üçte birini, yarısını hatta üçte ikisini alabilir."

"Sorunların nedenini hiç bulamayacağımıza inanmak istemiyorum. Takımın çözeceğine eminim. Son birkaç yılda başardıklarımızdan sonra buna gerçekten inanıyorum. Fakat bu sezona istediğimiz gibi başlayamadık, bu gerçek. Bir adım geriye gitmeli, her şeyi analiz etmeli ve ardından yola devam etmeliyiz."

"Çalışmayı sürdüreceğiz ve sonraki yarışlarda geliştiğimizden emin olacağız. Bu hafta sonu olacak demiyorum ama gelecekte olabilir." dedi.

Norris, duruma şaşırmadığını çünkü testlerden sonra iyi durumda olmadıklarını bildiğini söyledi.

"Biraz şaşırdım ama sürpriz olduğunu söyleyemem. Cuma antrenmanlarında attığımız ilk turdan itibaren zor bir hafta sonu olacağını biliyorduk. Çözüm bulmak ne kadar sürer bilmiyorum ama takımın sorunları çözme yeteneğine inanmalıyım. Sezon içerisinde her şeyi düzelteceğimize eminim."

"Şimdiye kadar her şey bu şekilde gitti ve buna alışmamız lazım. Son yıllarda beklentilerin arttığını biliyorum. Herkes bize bakıyordu. Fakat her şeyi doğru yapamadık ve rakiplerimizden epey gerideyiz. Bu yüzden tekrar işe koyulmalı ve her şeyi çözmeliyiz."

