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Norris: "Bahreyn'den sonra tahmin yapmayı bıraktım"

McLaren pilotu Lando Norris, Las Vegas'ta nasıl olacaklarına dair yorum yapmaktan kaçınıyor.

Editör Ezel Tan
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Lando Norris, McLaren, 2nd position, in the Press Conference

Sezonun ikinci yarısında büyük çıkış yakalayan McLaren, düzenli olarak podyumlar alıyor ve Red Bull'un ana rakibi konumunda.

Sırada Las Vegas yarışı var ve uzun düzlükleriyle öne çıkan bu pistte, güç düzeninin nasıl olacağı tam bir muamma.

Brezilya GP sonrası Las Vegas hakkında konuşan Norris, güç düzenindeki dalgalanmalar nedeniyle tahminde bulunmanın "imkansız" olduğunu söyledi.

Norris şöyle konuştu: "Las Vegas'ta nasıl olacağımıza dair hiçbir fikrim yok. Buradaki performansımız bizi şaşırttı. Brezilya'da bu kadar hızlı olmayı gerçekten beklemiyorduk, bu yüzden beklememiz lazım."

"Bahreyn'den sonra tahmin yapmayı bıraktım!"

"Herkes bu hafta sonu Mercedes'in gerçekten çok güçlü olacağını düşünüyordu fakat geriye düştüler. Herkes Ferrari'nin de iyi bir tempo sergilemesini bekliyordu."

"Hal böyle olunca Las Vegas'ta güç düzeninin nasıl olacağını kimse tahmin edemez."

Norris şu anda alabilecekleri en iyi sonucun ikincilik olduğunu gizlemiyor.

"Şu anda ikincilik alabileceğimiz en iyi sonuç fakat düzenli olarak podyum için mücadele etmekten çok mutluyum."

"Gerçekten üç keyifli yarış geçirdik ve hem pistte hem de fabrikada çalışan tüm ekibe teşekkür etmem lazım."

Lando Norris, McLaren MCL60

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Lando Norris, McLaren MCL60

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