Norris: "Bahreyn'den sonra bu yıl podyum hayali kurmayı dahi bırakmıştım"

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McLaren sezona sorunlu bir başlangıç yaptı ve Bahreyn'de puan mücadelesinde dahi yer alamadı. Fakat İngiliz ekip, geride kalan haftalarda performansını kademeli olarak yükseltti ve Emilia Romagna'da ön bölümde savaştı.

Norris, damalı bayrağı üçüncü sırada görerek bu yılki ilk podyumunu aldı. Daniel Ricciardo da ilk turdaki temas olmasaydı, muhtemelen ilk altıda yer alabilirdi. Hal böyle olunca takımın performansı, herkes için sürpriz oldu.

Yarışın ardından konuşan Norris, şöyle dedi: "Podyuma çıkmış olmama çok şaşırdım. Bu sonuç gerçekten harika hissettiriyor. Üç-dört hafta önce ya da bir ay önce Bahreyn'de bulunduğumuz yere baktığımda, oradan sonra tüm yıl podyum podyuma çıkabileceğimizi hiç düşünmedim."

"Bu yüzden benim için büyük bir şok oldu. Belki geçen aydan bu yana kaydettiğimiz ilerlemeden sonra şaşırtıcı değil ama kesinlikle podyum beklemiyorduk çünkü Red Bull ve Ferrari'nin ne kadar hızlı olduğunu hep birlikte görüyoruz."

Lando Norris, McLaren, 3rd position, takes a selfie with fans Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

"Kendimizi podyumda hayal etmek zordu. Bu açıdan beşincilik harika bir sonuç olurdu."

"Bu yarışta bizim için pek çok iyi şey vardı. Ferrari pilotlarını geçmek ve gerideki tüm kaostan uzak durmak adına harika bir start aldım."

"Sanırım tüm yarış boyunca yalnızdım buna rağmen harika bir yarış oldu."

"George'la olan farkı yönettim, lastikleri tüm yarış korudum ve doğruyu söylemek gerekirse bütün hafta sonu her şey yolunda gitti."

"Sadece bugünkü yarış değil aynı zamanda sıralama turlarında üçüncü olmak da iyi bir başarıydı. Bence her anlamda harika bir hafta sonu oldu. Kaydettiğimiz ilerlemeyi görmek güzel. Bu podyumla herkesi ödüllendirmek daha da güzel."

Sonrasında Norris'e en hızlı üçüncü araca sahip olduğuna inanıp inanmadığı soruldu.

Bunun üzerine Verstappen ve Norris arasında ilginç bir diyalog yaşandı.

Norris soru üzerine şöyle dedi: "Hmm... George gibi davranırsam, yedinci en hızlı araca sahip olduğumu söylerim!"

Verstappen: "Her şeyin pilota bağlı olduğunu söylemelisin dostum! Tamamen sürücüye bağlı!"

Norris: "Aynen öyle."

Verstappen: "En kötü araca sahip olabilirsin!"

Norris: "Evet, zaten dokuzuncu veya onuncu en hızlı takımız. Sadece bu hafta sonu benim sürüşüm oldukça şaşırtıcıydı!"

Verstappen: "Kesinlikle katılıyorum."

Norris: "Bakın, kabul ediyor!"

Verstappen: "Bundan güzel başlık çıkacak."

Norris daha sonra soruya ciddiyetle yanıt verdi ve şöyle dedi: "Bilmiyorum, bir şey söylemek zor. Her hafta sonu durum değişiyor. Mercedes bu hafta sonu o kadar da kötü değildi. Sanırım onlardan biraz daha hızlıydık. Belki Alfa Romeo daha hızlı olabilir. Özellikle Valtteri dün daha hızlıydı, belki bugün de daha hızlıydı fakat George'u geçemedi."

"Yine de kaçıncı araç olduğumuzun önemi yok, muhtemelen bizden bir saniye daha hızlı olan iki aracı yendik. Birisi duvara çarptı, diğer çakılda yarış dışı kaldı. Bu üçüncü, dördüncü veya beşinci en iyi araca sahip olduğumuz anlamına gelmiyor. Sanırım kendi tarafımızda harika bir yarış çıkardık. Araç iyiydi ve kendime güvenim tamdı. İhtiyacım olan tek şey buydu."

Lando Norris, McLaren MCL36 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images