Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
TV İlanlar Watch Shop Biletler
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV İlanlar Watch Shop Biletler
Önceki / MGU-K sorunu yaşayan Bottas'ın cuma şanssızlıkları devam ediyor Sonraki / Sainz: "Diğerleri bizden daha fazla zorlanıyor gibi"
Formula 1 / Monako GP Haberler

Norris, bademcik iltihabı yüzünden hâlâ %100'ünde değilmiş

Lando Norris, bademcik iltihabı yüzünden "hâlâ %100'ünde değil" ancak McLaren, pilotunun Monako hafta sonunda formda olacağından emin.

Luke Smith
Ekleyen:
, Grand prix editor
Yardımcı Editör:
Adam Cooper
Çeviren:
Aybike Simay Erden
Norris, bademcik iltihabı yüzünden hâlâ %100'ünde değilmiş
Haberi dinle

Norris, cumartesi günü İspanya'da hasta olduğunu söylemişti ve McLaren da pazar günü, yarışı sekizinci tamamlayan pilotunun bademcik iltihabı yaşadığını doğrulamıştı.

Norris'in yarış öncesi gridde aşırı sıcaklık yüzünden zorlandığı açıktı ve yarışta radyo konuşmaları çok nadir yapıldı. İngiliz pilot yarıştan sonra toparlanması için medya görevinden muaf tutuldu.

FIA, Monako'da cuma günü antrenmanlarında olabilecek en iyi formunda olması adına Norris'e basın toplantısı için muafiyet verdi. 

Norris, seansı Ferrari ve Red Bull araçlarının arkasında beşinci sırada bitirdi ve takım arkadaşı Daniel Ricciardo'dan 0.1 sn daha hızlıydı.

McLaren takım patronu Andreas Seidl, Norris'in Monako'da olabildiğince formda olduğuna emin olmak için takımın çok çalıştığını ve hâlâ zorlansa da yarış hafta sonunu tamamlayacak kadar iyi olduğunu söyledi.

Seidl, Norris'in durumu hakkında Autosport'a, "Barselona'daki yarıştan sonra takım olarak en önemli şey ona toparlanması için maksimum zamanı vermekti, biz de öyle yaptık."

"Bugün ilk seans için garajdan çıkarken tam enerjide olması için takım doktorundan, bizden ve antrenöründen büyük destek aldı."

"Muhtemelen hâlâ %100'ünde değil ama şimdiden çok daha iyi. Hafta sonunun kalanında sorun olmasını beklemiyorum." dedi.

Lando Norris, McLaren MCL36 signs an autograph for a fan

Lando Norris, McLaren MCL36 signs an autograph for a fan

Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Norris, Monako'da yer alamasaydı McLaren, Mercedes'in yedek sürücüleri Nyck de Vries ve Stoffel Vandoorne'un yanı sıra, diğer takımlarla yaptığı anlaşmaların bir parçası olarak Alpine yedek pilotu Oscar Piastri'yi çağırabilirdi.

Seidl, "Her yarış hafta sonu için yedek sürücülerimiz hazır oluyor."

"Farklı anlaşmalarımız var. Lando formda olmasaydı yedek bir sürücümüz hazır olurdu." dedi.

Seidl, Monako'daki birinci antrenmanın "kesinlikle bu yılki en iyi antrenman seanslarından biri" olduğunu söyledi.

Seidl, "İki araç da iyi çalışıyordu ve iki sürücü de araçta nispeten rahattı."

"Hiçbir sorun yaşamadık. Monako'daki bu özel hafta sonunda da bunu umuyoruz. Yedek parça durumuna bakılınca her şeyin tek parça kalması da çok önemli. Yeni kurallar ve bütçe sınırlaması nedeniyle şu anda her takım aynı durumda."

"Elbette henüz çok erken ama iyi bir başlangıç oldu." dedi. 

paylaşım
yorumlar
MGU-K sorunu yaşayan Bottas'ın cuma şanssızlıkları devam ediyor
Önceki haber

MGU-K sorunu yaşayan Bottas'ın cuma şanssızlıkları devam ediyor
Sonraki haber

Sainz: "Diğerleri bizden daha fazla zorlanıyor gibi"

Sainz: "Diğerleri bizden daha fazla zorlanıyor gibi"
Yorumları görüntüle
Luke Smith Daha fazlası
Luke Smith
Domenicali, F1'in 11. takıma ihtiyaç duyduğundan emin değil Monako GP
Formula 1

Domenicali, F1'in 11. takıma ihtiyaç duyduğundan emin değil

Tsunoda, Monako'daki kınamanın ardından grid cezası almaya yaklaştı Monako GP
Formula 1

Tsunoda, Monako'daki kınamanın ardından grid cezası almaya yaklaştı

FIA, mücevher istisnasını Haziran sonuna kadar uzattı Monako GP
Formula 1

FIA, mücevher istisnasını Haziran sonuna kadar uzattı

Son Haberler

Brown, Ricciardo'nun sözleşmesindeki "mekanizmalardan" söz etti
Formula 1 Formula 1

Brown, Ricciardo'nun sözleşmesindeki "mekanizmalardan" söz etti

Sainz: "Yine kırmızı bayrak nedeniyle pole pozisyonu mücadelesi veremedik"
Formula 1 Formula 1

Sainz: "Yine kırmızı bayrak nedeniyle pole pozisyonu mücadelesi veremedik"

Leclerc: "Son derece mutluyum"
Formula 1 Formula 1

Leclerc: "Son derece mutluyum"

Monako GP: Pole pozisyonu Leclerc'in, Perez'in kazası pisti karıştırdı!
Formula 1 Formula 1

Monako GP: Pole pozisyonu Leclerc'in, Perez'in kazası pisti karıştırdı!

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.