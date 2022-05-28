Norris, bademcik iltihabı yüzünden hâlâ %100'ünde değilmiş

Haberi dinle

Norris, cumartesi günü İspanya'da hasta olduğunu söylemişti ve McLaren da pazar günü, yarışı sekizinci tamamlayan pilotunun bademcik iltihabı yaşadığını doğrulamıştı.

Norris'in yarış öncesi gridde aşırı sıcaklık yüzünden zorlandığı açıktı ve yarışta radyo konuşmaları çok nadir yapıldı. İngiliz pilot yarıştan sonra toparlanması için medya görevinden muaf tutuldu.

FIA, Monako'da cuma günü antrenmanlarında olabilecek en iyi formunda olması adına Norris'e basın toplantısı için muafiyet verdi.

Norris, seansı Ferrari ve Red Bull araçlarının arkasında beşinci sırada bitirdi ve takım arkadaşı Daniel Ricciardo'dan 0.1 sn daha hızlıydı.

McLaren takım patronu Andreas Seidl, Norris'in Monako'da olabildiğince formda olduğuna emin olmak için takımın çok çalıştığını ve hâlâ zorlansa da yarış hafta sonunu tamamlayacak kadar iyi olduğunu söyledi.

Seidl, Norris'in durumu hakkında Autosport'a, "Barselona'daki yarıştan sonra takım olarak en önemli şey ona toparlanması için maksimum zamanı vermekti, biz de öyle yaptık."

"Bugün ilk seans için garajdan çıkarken tam enerjide olması için takım doktorundan, bizden ve antrenöründen büyük destek aldı."

"Muhtemelen hâlâ %100'ünde değil ama şimdiden çok daha iyi. Hafta sonunun kalanında sorun olmasını beklemiyorum." dedi.

Lando Norris, McLaren MCL36 signs an autograph for a fan Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Norris, Monako'da yer alamasaydı McLaren, Mercedes'in yedek sürücüleri Nyck de Vries ve Stoffel Vandoorne'un yanı sıra, diğer takımlarla yaptığı anlaşmaların bir parçası olarak Alpine yedek pilotu Oscar Piastri'yi çağırabilirdi.

Seidl, "Her yarış hafta sonu için yedek sürücülerimiz hazır oluyor."

"Farklı anlaşmalarımız var. Lando formda olmasaydı yedek bir sürücümüz hazır olurdu." dedi.

Seidl, Monako'daki birinci antrenmanın "kesinlikle bu yılki en iyi antrenman seanslarından biri" olduğunu söyledi.

Seidl, "İki araç da iyi çalışıyordu ve iki sürücü de araçta nispeten rahattı."

"Hiçbir sorun yaşamadık. Monako'daki bu özel hafta sonunda da bunu umuyoruz. Yedek parça durumuna bakılınca her şeyin tek parça kalması da çok önemli. Yeni kurallar ve bütçe sınırlaması nedeniyle şu anda her takım aynı durumda."

"Elbette henüz çok erken ama iyi bir başlangıç oldu." dedi.