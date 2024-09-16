Norris: "Azerbaycan GP yarışını Verstappen'in önünde bitirdiğime şaşırdım"

Lando Norris, Azerbaycan Grand Prix'sini 15. sıradan şampiyonluk rakibi Max Verstappen'in önünde bitirdiği için şaşırdığını ve takım arkadaşı Oscar Piastri'nin galibiyetinde “küçük bir rol” oynadığı için mutlu olduğunu söyledi.

Norris, son Q1 turunun talihsiz bir şekilde zamanlanan sarı bayrak nedeniyle bozulmasının ardından turunu tamamlamak yerine yavaşlamak zorunda kalması nedeniyle ancak 17. olarak sıralanabilmişti.

Norris, Lewis Hamilton'ın yarışa pit yolundan başlaması ve Pierre Gasly'nin sıralama turlarından diskalifiye edilmesi sayesinde 15. sıraya yükseldi, ancak yine de Bakü sokaklarında hasar sınırlamasıyla geçecek bir öğleden sonraya hazırlanıyordu.

Ancak sert lastiklerle başladığı alternatif stratejide iyi bir kalkış yapan Norris, kısa sürede sert lastikle yarışan Alex Albon’un arkasında ilk 10’a girdi ve Max Verstappen ve George Russell da dahil olmak üzere erken pit-stoplarının ardından orta sıralardaki yarışçıları geride bıraktı.

Albon'un pit-stopu Norris'e 38. turda kendi pitstopunu yapmadan önce birkaç tur serbest hava sağladı ve Russell Verstappen'i geçip podyuma çıkarken, Norris pit stop büyüklüğündeki farkı zorlanan Verstappen'den geri alarak dördüncülüğü kaptı.

Norris, en hızlı tur için aldığı ekstra puanın şampiyonluk yarışındaki farkı 62'den 59 puana indirmesine yardımcı olmasının ardından “Bugün daha fazlasını isteyebileceğimizi sanmıyorum.”

“Sekizincilik bizi mutlu ederdi çünkü ilk dört takımın benimle birlikte ilk sekize girmesini bekliyorduk.”

“İyi bir başlangıç, iyi bir strateji. Alex'i biraz daha erken geçmeyi çok isterdim. Hayatımı zorlaştırdı.”

“Alex pite girdikten sonra -bence yarışın başından beri sert lastiklerle pistteki en iyi tempoya sahiptim ve iyi bir şekilde arayı açabildim- aracın sahip olduğu tüm potansiyeli ortaya çıkardım.

“Araba uçuyordu, bu da beni dün ve o sarı bayrağın ne kadar aptalca olduğu konusunda daha da sinirlendirdi.”

Verstappen’in pit stopu sırasında onu savunduktan sonra ve pit stop süresi kadar bir zaman farkını kapattıktan sonra Norris, Hollandalı sürücünün önünde bitirmesine şaşırıp şaşırmadığı sorulduğunda, "Biraz şaşırdım." dedi.

“15. başladığınızda onu geçmeyi gerçekten beklemiyorsunuz. Onların bulunduğu yerden gerçek anlamda yaklaşık 20-22 saniye gerideydim. Ama onun önünde arayı açıp pite girmeyi ve onu yine de geçmeyi başarmak… Bunu beklemiyordum sanırım.”

Lando Norris, McLaren F1 Team, on the grid Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Albon'un Williams'ından kurtulmadan önce Norris, takım arkadaşı Piastri'nin kazanmasında yardımcı bir rol oynadı.

Avustralyalı sürücü, Red Bull’dan Sergio Perez’in pit stopuna hemen cevap veremeyince erken pit-stopla öne geçme karşı savunmasız kaldı. Ancak Norris’in Perez’i yavaşlatması, Piastri’nin iki tur sonra pite girmesine ve ikinci sırada bir saniye önde çıkmasına olanak tanıdı, buradan da lider Charles Leclerc’i geçerek yarışı kazandı.

Norris Sky Sports F1'e yaptığı açıklamada, “O noktada hala Alex'in arkasında sıkışmış durumdaydım, bu yüzden pek bir şey yapamadım.”

“Yavaşlamadım, sadece lastiklerimi biraz daha fazla korudum çünkü aşırı ısınmaya başlamışlardı.”

“Bu Oscar'ın önde kalmasını ve bugün kazanmasını sağladı bu yüzden bunun küçük bir parçası olmaktan mutluyum ve takım olarak yapmamız gereken de buydu.”

“Bunun benim için sonucu değiştirdiğini sanmıyorum ama Oscar için sonucu değiştirdi ve en önemli şey de buydu.”

“Bugün benim işim buydu, Oscar'a yardım etmek ve bir birincilik ve bir dördüncülükle ayrılmak mükemmeldi.” dedi.