Norris: "Avusturya GP'sini kazanmasam da Verstappen'e karşı kazanmış gibi hissediyorum"
1992 Dünya Şampiyonu Nigel Mansell, Lando Norris'in Max Verstappen ile mücadelesini Britanyalı pilot için 'hata' olarak nitelendirse de Norris, Verstappen'e karşı mücadele ederek aslında bu savaşı 'kazandığını' söyledi.
Lando Norris, McLaren MCL38, Max Verstappen, Red Bull Racing RB20
Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images
2024'ün başlangıcı, Red Bull ve Verstappen'in bu sezonu da domine edeceğine işaret etse de McLaren ve Norris, bu döngüyü kırmak için gelişim gösterdi.
Şu anda McLaren takımlar şampiyonasında zirvede yer alırken, Norris de Verstappen ile aralarındaki 52 puanlık farkı kapatmaya çalışıyor.
Aralarında sezon boyunca temiz bir rekabet olsa da ikili Avusturya Grand Prix'sinde liderlik için mücadele ederken temas etti.
Bunun ardından Mansell, vatandaşı Norris'in Avusturya'da göze batan bir hata yaptığını düşündü.
Top Offshore Sportsbook'a yaptığı açıklamada, "Lando, Avusturya'da Verstappen'i dışarıdan geçmeye çalışarak hata yaptı."
Lando Norris, McLaren F1 Team
Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images
"Birkaç kez dünya şampiyonu olmuş bir pilotu dışarıdan geçemezsiniz. Eğer bunu yapmasaydı yarışı Lando kazanacaktı ve şimdi Verstappen'e 25 puan daha yakın olabilirdi." dedi.
Ancak Norris, Avusturya'da Verstappen ile arasında yaşananlara bu kadar olumsuz bakmıyor.
Norris, The Athletic'e verdiği demeçte, "Max, muhtemelen gridde mücadele edebileceğiniz en zorlu pilot."
"Avusturya'da işler istediğim gibi sonuçlanmadı ve o pazar günü, her ne kadar yarışı kazanmamış olsam da Verstappen'e karşı kazanmışım gibi hissediyorum." dedi.
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