Norris, Avusturya GP'de ön sırada olmak için “birkaç risk almış”

McLaren pilotu, pazar günü Red Bull Ring’deki yarışta ön sırada Max Verstappen’e eşlik edecek. Norris, dün sıralamaların ardından eğer önüne bir fırsat çıkarsa Red Bull pilotuna atak yapacağını söylemişti. Fakat şampiyona liderinin, yarış hızı konusunda büyük bir avantaja sahip olması bekleniyor.

Hollandalı pilot, sıralama turlarının üçüncü bölümündeki son turunda derecesini geliştiremedi ve Norris, kendi derecesini geliştirerek, Verstappen’in sadece 0.048 saniye gerisinde ikinci oldu.

Ardından, bunun şu ana kadar attığı en iyi sıralama turu mu olduğunu sorulduğunda Britanyalı pilot, “Muhtemelen, evet.”

“Bence çoğu virajda en iyi zamanımı yaptım.”

“Aslında Max’in tam arkasındaydım, pistte ikinci sıradaydım ve biraz gergindim çünkü düzlüklerde zaman kaybetmeye başlayacaktım ama bunu virajlarda, özellikle yüksek hızlı virajlarda telafi ettim.”

“Daha fazla risk aldım ve tur zamanımı bundan kazandım. Kesinlikle günün sonunda, bunun sonucunu aldım.”

“Bu yüzden bence güzel bir his, özellikle bu [pistte] olmak.”

“Sınırları zorlamak ve birkaç yüzdelik bulmayı denemek için harika bir pist.”

“Özellikle risk almak veya almamak konusunda da böyle. Bu yüzden iyi hissediyorum. Kesinlikle, [bu sonucu alarak] kendimi iyi şekilde ödüllendirdim.”

Lando Norris, McLaren, in parc ferme after qualifying on the front row

Photo by: Steven Tee / Motorsport Images