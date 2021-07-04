Norris, Avusturya GP'de ön sırada olmak için “birkaç risk almış”

McLaren pilotu, pazar günü Red Bull Ring’deki yarışta ön sırada Max Verstappen’e eşlik edecek. Norris, dün sıralamaların ardından eğer önüne bir fırsat çıkarsa Red Bull pilotuna atak yapacağını söylemişti. Fakat şampiyona liderinin, yarış hızı konusunda büyük bir avantaja sahip olması bekleniyor.

Hollandalı pilot, sıralama turlarının üçüncü bölümündeki son turunda derecesini geliştiremedi ve Norris, kendi derecesini geliştirerek, Verstappen’in sadece 0.048 saniye gerisinde ikinci oldu.

Ardından, bunun şu ana kadar attığı en iyi sıralama turu mu olduğunu sorulduğunda Britanyalı pilot, “Muhtemelen, evet.”

“Bence çoğu virajda en iyi zamanımı yaptım.”

“Aslında Max’in tam arkasındaydım, pistte ikinci sıradaydım ve biraz gergindim çünkü düzlüklerde zaman kaybetmeye başlayacaktım ama bunu virajlarda, özellikle yüksek hızlı virajlarda telafi ettim.”

“Daha fazla risk aldım ve tur zamanımı bundan kazandım. Kesinlikle günün sonunda, bunun sonucunu aldım.”

“Bu yüzden bence güzel bir his, özellikle bu [pistte] olmak.”

“Sınırları zorlamak ve birkaç yüzdelik bulmayı denemek için harika bir pist.”

“Özellikle risk almak veya almamak konusunda da böyle. Bu yüzden iyi hissediyorum. Kesinlikle, [bu sonucu alarak] kendimi iyi şekilde ödüllendirdim.”

Lando Norris, McLaren, in parc ferme after qualifying on the front row Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

Ayrıca Norris, sıralamalarda Red Bull pilotu Sergio Perez ve iki Mercedes pilotunu da gerisinde bıraktı. Bu, üçüncü antrenman seansında son virajda pist dışına çıkan ve seansı, 15. sırada bitiren McLaren pilotu için büyük bir sürpriz oldu.

Norris, antrenman seanslarında yaşadığı zorlukların sebebinin sadece farklı şeyler denemesi ve sınırları zorlaması olduğunu söyledi.

“Eminim herkes bazı yerlerde ufak hatalar yapar ama aynı zamanda yakıtı azalttığımızda ve motorun gücünü artırdığımızda, aracının biraz daha canlanacağını da biliyoruz."

“Üçüncü antrenman seansındaki hatamın ana nedeni, son virajda aniden önümdeki araca çok yaklaşmamdı ve bu yüzden, virajda aracın arka tarafının kontrolünü biraz kaybettim ve hata yaptım. Fakat sonuçta her şey yolundaydı.”

“Araç geçen hafta sıralamalarda iyiydi ve neyin işe yarayıp yaramadığını biliyorduk.”

“Sadece her zaman sınırları bulmaya çalışıyorsunuz ve zorluyorsunuz. Ayrıca frenlemeyi her zaman en üst düzeye çıkarmak kolay değil çünkü lastiklerin kilitlenmesi, pist dışına taşmak veya bunun gibi şeyler yaşanması çok kolay.”

“Yani bu hataları antrenmanda yaptım ve sıralamalarda yapmadım. Bu sadece [hatalarımı] öğrenmenin bir yoluydu.”