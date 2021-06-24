Norris, geçen seneki sonuçlarını tekrarlamayı umuyor

Bugün, Britanya GP'nin seyircili gerçekleştirileceği ve kapasitenin %100'nün piste alınacağı açıklandı. Grand Prix'yi 140.000 taraftarın canlı takip etmesi planlanıyor.

Norris, konu hakkında şunları söyledi: "Çok, çok mutluyum. Britanyalı taraftarları yeniden görebileceğimiz için mutluyum, bunu dört gözle bekliyorum. Özellikle geçen sene orada 2 yarış yapmanın ardından, bunu fazlasıyla özledik."

"Onları yavaş yavaş yeniden aramızda görmek güzel. Yani kendi evimdeki yarışta, ilk sprint yarış hafta sonunda onları görmek güzel olacak."

Norris, geçen sezon sezonun ilk iki yarışının düzenlendiği Avusturya'da, ilk yarışta kariyerinin ilk podyumuna uzanmış ve ikinci yarışta da son virajdaki geçişiyle yarışı 5. sırada tamamlamıştı.

İngiliz pilot, bu sezon da bu sonuçları tekrarlamaya çalışacaklarını belirtirken, yağmurun da bu hafta sonu etkili olabileceğini ekledi.

"Yani, bu pistin bu sezon en çok gelmek istediğim pist olduğunu söylemiştim. Bunu söylememdeki ana neden geçen sezon yaşananlardı: İlk kez podyuma çıktım, oldukça eğlenceli bir ikinci yarış geçirdim."

"Umuyorum ki geçen sezonki sonuçların aynısını yakalamaya çalışabiliriz. Muhtemelen bu zorlayıcı olacak ama elimizden gelenin en iyisini yapacağız."

"Esteban'ın [Ocon] dediği gibi yağmur bu hafta sonunda rol alacak gibi gibi duruyor. Her gün güneşli olmayabilir, yani eğlenceli olabilir. Daha çok iyi sonuç alarak bu sezonki güçlü formumuzu devam ettirmek için güzel bir fırsat."

Sezon boyunca gerçekleştirilen 7 yarışta da puan toplayan Norris, F1 kariyerindeki en iyi sezon başlangıcına imza attı. Norris, bu formunu Avusturya'da da devam ettirebileceği konusunda kendine güveniyor.

"Özgüvenliyim çünkü takım çok iyi bir iş çıkarıyor. Bence bu sezonki çoğu yarışta araçtan her şeyi çıkardık. Dürüst olursam, birkaç... çok değil, hata yaptık ve bu hatalar bazı yarışlarda bize bazı şeylere mâl oldu."

"Paul Ricard'da da cumartesi günü sıralamalarda takım olarak birkaç hata yaptık. Eğer, özgüvenli olmak ve %100'le devam etmek istiyorsak, bazı alanlara çeki düzen vermemiz gerek."

"Ancak iyi hissediyorum, kendime güveniyorum, özellikle de buraya gelirken. Hatırladığım kadarıyla burası geçmişte bizim için iyi bir pistti. Heyecanlıyım ama beklentilerimi çok yükseltmiyorum."

McLaren'ın şampiyonadaki ana rakibi Ferrari, Fransa'dan 0 puanla ayrılırken, McLaren yarışı 5 ve 6. sırada tamamlayarak önemli puanlar toplamıştı.

Bu sonuçlarla birlikte McLaren, Markalar Şampiyonası'nda yeniden 3. sıraya yükseldi. Norris, takımın içindeki atmosfer hakkında şunları söyledi: "Gayet iyi, bu takımın bir parçası olmak keyifli. Bence herkes çok sıkı çalışıyor, bunun her takımda böyle olduğundan eminim."

"Hâlâ uzun bir sezon var ve bence kendimizi iyi idare ediyoruz ama herkes fazlasıyla eğleniyor. Daha iyi sonuçlar aldıkça, takımınız da daha çok zevk alıyor

Son birkaç senedir gösterdiğimiz gelişmeyi görmek çok iyi. Özellikle de bu sene iki kez podyuma çıkmamız ve her yarıştan iyi puanlar toplamamız, takımı motive ediyor ve herkesin sıkı bir şekilde çalışmaya devam etmesini sağlıyor.

"Sadece buradakileri değil, fabrikadakileri de öyle, bu hoş. Altınca veya beşinci bitirdiğimizde bu daha iyi oluyor çünkü bu, onlara podyumu özletiyor ve onlar podyumu özleyince, buna ulaşma potansiyelimiz artıyor. Yani evet, umuyorum ki onların yaptıklarını ödüllendirmeye devam edebilirim."

Norris, Fransa Grand Prix'sinde Pierre Gasly'i arkasında bırakmaya çalışırken, Gasly ona agresif bir savunma uygulamış ve Norris bundan memnun kalmamıştı.

Norris konu hakkında şunları söyledi: "Yarışın ardından o kadar mutsuz değildim, onun önünde bitirdim. Aslında oldukça mutluydum. Sadece o an... insanların anlamadığı şey şu: O anda aracı sürerken, birçok şey yolunda gidemeyebilirmiş gibi hissettiriyor. O an o geçişi tamamlama fırsatını kaçırmış oluyorsunuz ve az kalsın ön kanadınızı kırıyordunuz."

"Yani, sadece buna gerek yoktu, onun agresiflik seviyesine gerek yoktu. Lastik lastiğe yarışmak ve ufak temaslar yaşamakla sorunum yok. Küçük yaş kategorilerinde bunları yaparak büyüyorsunuz ama birisi sizi kendisi de pistten taşacak kadar fazla pistten itiyor, sadece buna gerek yoktu."

"Onunla bir sorunum yok, yarışın ardından gerçekleştirdiğimiz röportajlarda şakalaştık, aramız iyi. Daha çok yarışmaya dört gözle bekliyorum, sadece seni yarış dışı bırakacak mücadeleleri istemiyorum."

Lando Norris, McLaren walks the track Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images