Norris, Avusturya GP yarışından umutlu
McLaren pilotu Lando Norris, Avusturya yarışının kendileri için iyi geçmesini umut ediyor.
McLaren bu yılın en istikrarsız takımlarından birisi oldu ve aracın ne zaman ne yapacağı pek kestirilmiyor.
Takım tek turda iyi olsa da, aracın yarış temposu pek iyi değil ve bu da pazar günü puan almalarını engelliyor.
Yine de yakında yeni güncellemeler gelecek ve Avusturya pistinin de MCL60'a uyması bekleniyor.
Hafta sonu öncesinde konuşan Norris, "Kanada Grand Prix'si zor ama ilginç geçti."
"Bazı iyi geçişler yaptım ve pazar günü puan için mücadele ettim."
"Montreal'den döndüğümden beri Avusturya'daki yarışa hazırlanmak için simülatör üzerinde çalışıyorum."
"Red Bull Ring en sevdiğim pistlerden biri ve ilk podyumumu orada aldığım için çok güzel anılarım var."
"Bizi bir sprint hafta sonu bekliyor, bu da yarışı daha da ilginç kılıyor. Beklentiler çok umut verici! Elimizden gelenin en iyisini yapacağız." dedi.
Oscar Piastri de hedefini puan almak olarak belirledi.
"Kanada'daki performansımdan memnunum. Sıralama turlarının ardından hayal kırıklığına uğramıştım ama Pazar günü puan kazanmaya yakındım."
"Öğrenmem gereken çok şey var ve mühendislerle birlikte geçen hafta fabrikada epey vakit geçirdik"
"Red Bull Ring'e geri dönmek ve bunu bir Formula 1 aracıyla yapmak için sabırsızlanıyorum."
"Bakü'deki yeni sprint formatından keyif aldım, bu nedenle bu hafta sonu bu deneyimi tekrarlamayı ve takım için bazı puanlar kazanmayı sabırsızlıkla bekliyorum."
Oscar Piastri, McLaren, on the grid
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
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