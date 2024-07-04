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Formula 1 Britanya GP

Norris: "Verstappen'in Avusturya GP için benden özür dilemesine gerek yok"

Lando Norris, Avusturya Grand Prix'sinde Max Verstappen ile yaşadığı temas hakkında daha ılımlı bir görüş bildirerek üç kez dünya şampiyonunun kendisinden özür dilemesine gerek olmadığını söyledi.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Max Verstappen, Red Bull Racing RB20, leads Lando Norris, McLaren MCL38, after the pair have made contact. Verstappen drives with a damaged wheel and puncture

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20, leads Lando Norris, McLaren MCL38, after the pair have made contact. Verstappen drives with a damaged wheel and puncture

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Norris'in Red Bull Ring'de Verstappen ile 3. virajda yaşadığı temas, her iki pilotun da lastiğinin patlamasıyla kazanma şanslarına mal oldu. Verstappen beşinci olurken Norris yarıştan çekilmek zorunda kaldı.

Daha sonra Norris, Verstappen'in tekerlek tekerleğe mücadelede tamamen adil davranmadığını ve rakibinin frenleme altında hareket ettiğini dile getirdi.

Aradan bir hafta geçmesinin ardından Norris, yarıştan sonra yaptığı bazı yorumların hayal kırıklığından kaynaklandığını ve yaşanan mücadelenin ve temasın ardından Verstappen'in kendisine hiçbir şey borçlu olmadığını söyledi.

Norris, "Dürüst olmak gerekirse özür dilemesi gerektiğini düşünmüyorum, yarıştan sonra söylediğim bazı şeyler o an hayal kırıklığına uğramamdan kaynaklandı."

"O an çok fazla duygunun ve adrenalinin etkisi altındaydım, bu yüzden muhtemelen doğru olmayan pek çok şey söyledim."

"Aramızdaki temas muhtemelen yaşanabilecek en küçük temaslardan biriydi ama ikimiz için de, özellikle de benim için oldukça korkunç bir sonucu oldu."

"Yine de iyi bir yarış geçirdik, aramızdaki bu konuyu konuştuk ve ikimiz de tekrar yarışmaktan mutluyuz."

Lando Norris, McLaren MCL38

Lando Norris, McLaren MCL38

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Norris, pilotların gelecekteki yaklaşımlarında çok fazla değişiklik yapmalarına gerek olmadığını, ancak muhtemelen bu tarz bir olayın tekrar yaşanmaması için önlemler alınması gerektiğini söyledi.

Ayrıca FIA'nın frenleme altında hareket etme konusundaki düzenlemeleri yeniden uygulamaya koyması gerektiğine dikkat çekerek, bunun daha da büyük bir olaya yol açabileceğini belirtti.

"Bu zor bir durum. Eminim ki Max kaza yapmak ve kendi yarışını mahvetmek istemiyordu."

"Bu yüzden biraz farklı yapmam gereken bazı şeyler olduğunu düşünüyorum, ama bence değiştirmem gereken çok fazla şey yok."

"Belki daha fazla kerb kullanarak kazayı önleyebilirdim, eminim her iki tarafın da farklı yapabileceği şeyler vardı."

"Frenleme sırasında hareket etmekten kaynaklanan bir kazadan kaçınmak önemlidir. Bu tür bir olay çok kolay bir şekilde meydana gelebilir ve bence bu çok dikkatli olmamız gereken bir şey."

"Gelecekte bunun yaşanmasının engellenmesi için komiserlerin buna dahil olması gerekiyor. Sınırlar daha net bir şekilde belirlenmeli çünkü bir şeyler kolayca yanlış gidebilir."

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