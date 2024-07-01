Norris, Verstappen'i "umursamaz ve çaresiz" şeklinde eleştirdi

Lando Norris, 2024 Avusturya Grand Prix'sinde Max Verstappen'in sürüşünü, ikili arasındaki çarpışmanın her ikisinin de zafer şansına mal olmasının ardından "umursamaz ve çaresiz" olarak nitelendirdi.

Norris ve Verstappen, uzun süredir lider olan Verstappen'in yavaş bir pitstopla önceki avantajının neredeyse tamamını kaybetmesinin ardından Red Bull Ring'deki yarışın son aşamaları başlarken temas yaşadılar.

Norris'in 3. virajda pistin dar, keskin yokuşlu sağ virajının iç kısmına yaptığı atakta Verstappen'in fren bölgesinde sağa hareket etmesinin kilitlenmesine ve pist dışına kaymasına katkıda bulunduğunu düşünmesinin ardından, solundan yaptığı atakta Red Bull pilotunun sola hareket etmesi, Norris'in bu kez dış çizgiye yanaşması ve temas yaşamaları anlamına geliyordu.

Verstappen sol arka lastiğini patlatarak beşinci sıraya gerilerken, hakemler çarpışmaya neden olduğu için onu suçladı ve 10 saniye zaman cezası verdi, Norris ise sağ arka lastiğinin patlaması sonucu oluşan hasar nedeniyle pite gelerek yarışa veda etti.

Yarıştan sonra gazetecilere konuşan Norris olayla ilgili şunları söyledi: "Yapmanıza izin verilmeyen ve yapmanıza izin verilen şeyler için kurallar vardır."

"Yapmanıza izin verilmeyen şeyleri yapıyordu ve ceza almadı. Max'e karşı zorlu bir mücadele bekliyorum. Ne bekleyeceğimi biliyorum. Saldırganlık, sınırları zorlama ve bu tür şeyler bekliyorum."

"Üç seferde de kolayca bir kazaya neden olabilecek şeyler yaptı. Ve bir bakıma biraz umursamazdı - kendi açısından biraz çaresiz görünüyordu."

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"Öyle olmasına gerek yok, bir sürü galibiyeti var. Ama geçmeme izin vermemek için elinden geleni yapmak konusunda biraz çaresizdi ve agresif olacağını biliyordum."

"Yani bir bakıma şaşırmadım ama sadece sert, adil, saygılı bir yarış bekliyordum ve onu böyle bir yarışa soktuğumu düşünmüyorum."

Pazar günü Avusturya'da ve potansiyel olarak gelecekte Verstappen'e karşı sürüşü hakkında düşünmesi istendiğinde Norris, "Yaptığım hiçbir şeyi değiştirmem gerektiğini düşünmüyorum."

"Pistin kenarındaydım, başka ne yapabilirdim bilmiyorum."

"O her zaman biraz böyle olmuştur. Max'e ve yapabildiklerine ve piste her çıktığında yaptıklarına çok saygı duyuyorum ama biraz fazla ileri gittiğini düşündüğüm zamanlar da oluyor."

"Bugün de biraz öyle olduğunu hissediyorum. Bu tek bir olay ve aynı zamanda böyle şeylerin olabileceğini de biliyorum. Hayal kırıklığına uğradım. Yarışımı mahvetti, arabamı mahvetti. Bunlar en iyi parçalardı, çöp oldu."

"İçinde bulunduğumuz savaşta güncellemeler, bütçe sınırı ve bunun gibi şeyler açısından çok fazla yerimiz yok."

"Arabamın tamamı mahvoldu ve önümüzdeki hafta için ihtiyacımız olan tüm parçalar bunlar."

"Bu sadece pistte olanların bir yansıması değil, Silverstone'da taşımak zorunda olduğumuz ve dezavantajlı olduğumuz her şey. Ondan sadece biraz daha fazlasını beklerdim." şeklinde cevap verdi.

Yardımcı editör: Filip Cleeren