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Formula 1 / Macaristan GP Haberler

Norris: "Avusturya GP, gelecekte Hamilton'la savaşabileceğimin kanıtı oldu"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

McLaren pilotu Lando Norris, Red Bull Ring'de Lewis Hamilton'la verdiği savaşın, gelecekte İngiliz pilotla savaşıp, onu yenebileceğini gösterdiğini düşünüyor.

Norris: "Avusturya GP, gelecekte Hamilton'la savaşabileceğimin kanıtı oldu"

Lando Norris, bu yıl şimdiye kadar gerçekleştirilen yarışlarda üç podyum almayı başardı ve şampiyonanın ilk yarısını üçüncü sırada tamamlayarak oldukça önemli bir başarı yakaladı.

Norris, ilk yarıda sadece Valtteri Bottas'ın temasıyla yarış dışı kaldığı Macaristan'da puan alamadı ve şampiyonada hem Bottas hem de Sergio Perez gibi daha fazla puana sahip isimlerin önünde yer alıyor.

Avusturya Grand Prix'sinde pole pozisyonuna çok yaklaşan Norris, yarışta Lewis Hamilton'ı yaklaşık 15 tur boyunca arkasında tutmayı başardı ve aynı zamanda Bottas'la podyum için çekişti.

Bu deneyimlerin kendisine çok fazla güvendiğini söyleyen söylen Norris, Hamilton gibi sürücülerle savaşabileceğinden hiçbir şüphesi olmadığını belirtti.

Norris, "Bu, benim için çok değerliydi ve eğer kendimi yeniden bu tür durumlarda bulursam, bu deneyimler gelecekte bana kesinlikle yardımcı olacak."

"Gelecekte tekrar o pozisyonda olursam, farklı durumlarda Hamilton'ı yenebileceğimin ve onunla yarışabileceğimin teyidiydi."

"Tabii ki birdenbire yarışlar kazanacağıma ve harika biri olacağıma inanmıyorum."

"Fakat Lewis gibi bir sürücüye karşı yarıştığımda, böyle bir durumda neler yapabileceğimi artık biliyorum." dedi.

Norris, Hamilton'la savaşmanın ne kadar farklı olduğu sorulduğunda şunları söyledi: "Mercedes ve Lewis'e karşı mücadele ediyorsanız, üzerinizde biraz daha fazla baskı olabiliyor. Uzun zamandır yarışıyorum ve eğer arkanızdaki araç daha hızlıysa, o zaman baskı hissediyorsunuz. Fakat üçüncülük içindi ve bu da ekstra baskı yaratıyor."

"Lewis olduğu gerçeği bana göre her şeyi değiştirmiyor. Küçük bir fark yaratıyor çünkü onun en iyi sürücülerden biri olduğunu biliyorsunuz. Fakat yaptığım herhangi bir hata beni başka bir sürücüyle olan mücadelede daha savunmasız hale getirir."

"Yani daha da mükemmel sürmek zorunda kalıyorsunuz. Bunu yaklaşık 20 tur boyunca başardım. Gelecekte, Lewis veya Max'e karşı yarışırsam, iyi performans gösterebileceğime dair bana daha fazla güven veriyor."

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