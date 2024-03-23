Norris: "Avustralya pist düzeni McLaren'in formunun ardındaki ana faktör"

Lando Norris ve Oscar Piastri , sıralama turlarını sırasıyla dördüncü ve altıncı olarak tamamladılar. Ancak her ikisi de üçüncü en hızlı isim olan Sergio Perez'e verilen üç sıra grid cezasının ardından bir sıra yükselecekler.

Piastri son bölümde MCL38'inden en iyi turu çıkaramazken, Norris'in Red Bull'un pole pozisyonu sahibi Max Verstappen ile arasındaki 0.4 saniyelik fark bu yılki en küçük fark olurken, Ferrari'deki Carlos Sainz'den sadece 0.15 saniye daha yavaştı.

Norris, McLaren'in performansının belirli alanlarını düzenlerken, farkın çoğunu Albert Park'ın pist düzeninin yarattığını, McLaren'in düşük son hızı veya yavaş viraj hassasiyetleri nedeniyle daha az cezalandırıldığını açıkladı.

Norris, "Birkaç küçük alanda geliştik ve kendimizi en üst düzeye çıkardık. Ancak bu sadece potansiyel olarak bizim lehimize olan biraz farklı bir pist düzeni. Bundan daha fazlası değil."

"Suudi Arabistan'a geri döndüğümüzde yaptığımızdan farklı bir şey yapmayacağımıza eminim. Farklı bir pist düzeni, farklı bir asfalt, sadece farklı bir hafta sonu."

"Bugün ana rakiplerimizden biraz daha önde olduğumuz açık." dedi.

Takım patronu Andrea Stella, Albert Park'ın McLaren'in her zaman sahip olduğu aynı zayıflıkları ortaya çıkardığını, ancak hızlı ve akıcı düzeninin doğası gereği, araçların MCL38'e en az uyan viraj türlerinde daha az zaman kaybettiğini sözlerine ekledi.

Lando Norris, McLaren F1 Team, in Parc Ferme after Qualifying Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Buna ek olarak, Avustralya'nın DRS bölgeleri Cidde'ninkinden çok daha kısa, bu da McLaren'in daha az verimli sistemini çok fazla cezalandırmıyor.

Stella, "Diğer bazı araçlarla yapılan karşılaştırmalara dikkatle baktığımızda, aslında ilk iki yarışta gözlemlediğimiz aynı güçlü ve zayıf yönleri fark ediyoruz."

"Üçüncü viraj ya da sondan bir önceki ve son viraj gibi nispeten uzun virajlarda, Suudi Arabistan'da benzer uzun virajlarda kaybettiğimiz gibi zaman kaybettik. Aynı şekilde DRS bölgelerinde de biraz zaman kaybediyoruz."

"Ancak burada DRS bölgeleri Suudi Arabistan'dakinden biraz daha kısa, dolayısıyla pist özellikleri bu zayıf alanlarda kaybettiğimiz zamanın burada daha kısa olduğu ve dolayısıyla daha rekabetçi olduğumuz anlamına geliyor."

"İlk iki piste göre birkaç tane daha yüksek hızlı viraj olduğu kesin. Bence bu tamamen pist düzenine bağlı." dedi.

Red Bull ve Ferrari sıralamada net bir şekilde birinci ve ikinci sırada yer alırken, McLaren'in arkasında Mercedes ile hafta sonundan hafta sonuna değişen bir mücadele var ve bu mücadele bu hafta sonu Woking takımının lehine döndü.

Piastri, "Şu anda girdiğiniz her seansta herkes birbirine karışmış gibi hissediyor."

"Bazı seanslarda Mercedes çok hızlı görünüyor, bazı seanslarda Aston çok hızlı görünüyor, bazılarında biz çok hızlı görünüyoruz."

"Sanırım bu hafta sonu Mercedes ve Aston Martin'in bir adım önündeydik, bu da iyi oldu. Bu hafta biraz ilerleme kaydettiğimizi hissediyorum." dedi.