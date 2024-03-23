Norris: "Avustralya pist düzeni McLaren'in formunun ardındaki ana faktör"
Lando Norris, Avustralya Grand Prix'sinin pist düzeninin McLaren'in 2024 Formula 1 sezonunda şimdiye kadarki en iyi sıralama turunu gerçekleştirmesinin ana nedeni olduğuna inanıyor.
Lando Norris, McLaren MCL38
Sam Bagnall / Motorsport Images
Lando Norris, McLaren F1 Team, in Parc Ferme after Qualifying
Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images
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