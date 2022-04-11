Norris: "Avustralya GP bir süreliğine en iyi yarışımız olabilir"

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McLaren, 2021 şampiyonasında Ferrari ile üçüncülük için mücadele etmesinin ardından, yeni düzenlemeler kapsamında 2022 sezonunda birkaç adım geride kaldı ve ilk iki yarışta sadece altı puan alabildi.

McLaren'ın iki yarışta da Q3'e çıkamamasının ardından, Melbourne'deki sıralama turlarında Norris dördüncü ve Ricciardo yedinci oldu.

Norris ve Ricciardo, yarışta Mercedes'e karşı güçlü olmamalarına rağmen, Sainz ve Verstappen'in yarış dışı kalmaları beşinci ve altıncı sırayı almalarını sağladı. Takım böylece, şampiyonada dördüncü sıraya yükseldi.

Ricciardo, evinde aldığı bu "mega" sonucun kendisini yüreklendirdiğini söyledi ancak Norris, yenilenen Albert Park pisti MCL36'ya uyduğu için, bunun bir süreliğine en iyi yarışları olabileceğini öne sürdü.

Norris, Motorsport.com/Autosport'a, "Araç birinci antrenmandan itibaren, hafta sonu boyunca iyiydi. Bu, aracın hâlâ güçlü yanlarının olduğunu gösteriyor."

"Burada olmaya devam etmek için sadece zayıflıklarımız üzerine çalışmaya devam etmemiz gerekiyor çünkü bütün pistler burası kadar pürüzsüz ve hızlı değil."

"Bu yüzden, bunun bir süreliğine en iyi sonucumuz olabileceğini düşünüyorum çünkü bizim için daha zor olabilecek birkaç piste gidiyoruz."

Lando Norris, McLaren MCL36 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

"Fakat takım motive oldu. Sanırım bu yarış onlara gerçekten yardımcı oldu ve mutlu etti. Bu yüzden takım için iyi bir sonuç." dedi.

Norris, kötü startı yüzünden pozisyon kaybettiği için Mercedes'e yetişmeye çalıştığını ancak sekiz kez dünya şampiyonu takımın hâlâ McLaren'dan çok daha hızlı olduğunu söyledi.

Norris, "Mercedes'le biraz daha fazla yarışmak istedik."

"Eğer startın ardından birinci virajdan sonra önde olsaydım dahi bizi bir noktada geçerlerdi. Bu yüzden çok fazla mutsuz değiliz. Bence yaptığımız işten mutlu olmamız gerekiyor. Onların sadece çok daha iyi bir aracı var."

"Bahreyn'de bizden ne kadar hızlı olduklarını gördük ve bugünkü aracımız Bahreyn ile aynı. Pek bir şey değiştirmedik ama bu, hâlâ yapacağımız çok şey olduğunu gösteriyor."

"Beşinci ve altıncı sıra yine de harika bir sonuç. Eğer iki Ferrari ve iki Red Bull da önümüzde olsaydı daha kötü olurdu. Diğerlerinin arızalarından yararlandık."

"Ancak yine de güzel sonuçlar aldık ve bundan memnun olmamız gerekiyor." dedi.