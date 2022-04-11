Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
TV İlanlar Biletler
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV İlanlar Biletler
Önceki / Russell: "Perez'le mücadele etmeye çalışsaydım tempom hızlıca düşerdi" Sonraki / Magnussen: "Güvenlik aracı, Cidde'de olduğu gibi yine olumsuz etkiledi"
Formula 1 / Avustralya GP Haberler

Norris: "Avustralya GP bir süreliğine en iyi yarışımız olabilir"

McLaren pilotu Lando Norris, pist araca uyumlu olduğu için, takımın Avustralya Grand Prix sonucunun bir süreliğine en iyisi olabileceğini söyledi.

Filip Cleeren
Ekleyen:
Yardımcı Editör:
Luke Smith
, Grand prix editor
Çeviren:
Aybike Simay Erden
Norris: "Avustralya GP bir süreliğine en iyi yarışımız olabilir"
Haberi dinle

McLaren, 2021 şampiyonasında Ferrari ile üçüncülük için mücadele etmesinin ardından, yeni düzenlemeler kapsamında 2022 sezonunda birkaç adım geride kaldı ve ilk iki yarışta sadece altı puan alabildi.

McLaren'ın iki yarışta da Q3'e çıkamamasının ardından, Melbourne'deki sıralama turlarında Norris dördüncü ve Ricciardo yedinci oldu.

Norris ve Ricciardo, yarışta Mercedes'e karşı güçlü olmamalarına rağmen, Sainz ve Verstappen'in yarış dışı kalmaları beşinci ve altıncı sırayı almalarını sağladı. Takım böylece, şampiyonada dördüncü sıraya yükseldi.

Ricciardo, evinde aldığı bu "mega" sonucun kendisini yüreklendirdiğini söyledi ancak Norris, yenilenen Albert Park pisti MCL36'ya uyduğu için, bunun bir süreliğine en iyi yarışları olabileceğini öne sürdü.

Norris, Motorsport.com/Autosport'a, "Araç birinci antrenmandan itibaren, hafta sonu boyunca iyiydi. Bu, aracın hâlâ güçlü yanlarının olduğunu gösteriyor."

"Burada olmaya devam etmek için sadece zayıflıklarımız üzerine çalışmaya devam etmemiz gerekiyor çünkü bütün pistler burası kadar pürüzsüz ve hızlı değil."

"Bu yüzden, bunun bir süreliğine en iyi sonucumuz olabileceğini düşünüyorum çünkü bizim için daha zor olabilecek birkaç piste gidiyoruz."

Lando Norris, McLaren MCL36

Lando Norris, McLaren MCL36

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

"Fakat takım motive oldu. Sanırım bu yarış onlara gerçekten yardımcı oldu ve mutlu etti. Bu yüzden takım için iyi bir sonuç." dedi.

Norris, kötü startı yüzünden pozisyon kaybettiği için Mercedes'e yetişmeye çalıştığını ancak sekiz kez dünya şampiyonu takımın hâlâ McLaren'dan çok daha hızlı olduğunu söyledi.

Norris, "Mercedes'le biraz daha fazla yarışmak istedik."

"Eğer startın ardından birinci virajdan sonra önde olsaydım dahi bizi bir noktada geçerlerdi. Bu yüzden çok fazla mutsuz değiliz. Bence yaptığımız işten mutlu olmamız gerekiyor. Onların sadece çok daha iyi bir aracı var."

"Bahreyn'de bizden ne kadar hızlı olduklarını gördük ve bugünkü aracımız Bahreyn ile aynı. Pek bir şey değiştirmedik ama bu, hâlâ yapacağımız çok şey olduğunu gösteriyor."

"Beşinci ve altıncı sıra yine de harika bir sonuç. Eğer iki Ferrari ve iki Red Bull da önümüzde olsaydı daha kötü olurdu. Diğerlerinin arızalarından yararlandık."

"Ancak yine de güzel sonuçlar aldık ve bundan memnun olmamız gerekiyor." dedi.

paylaşım
yorumlar

Alakalı video

Russell: "Perez'le mücadele etmeye çalışsaydım tempom hızlıca düşerdi"
Önceki haber

Russell: "Perez'le mücadele etmeye çalışsaydım tempom hızlıca düşerdi"
Sonraki haber

Magnussen: "Güvenlik aracı, Cidde'de olduğu gibi yine olumsuz etkiledi"

Magnussen: "Güvenlik aracı, Cidde'de olduğu gibi yine olumsuz etkiledi"
Yorumları görüntüle
Filip Cleeren Daha fazlası
Filip Cleeren
Vettel: "2022 F1 sezonu, Aston Martin için bundan daha kötüye gidemez" Avustralya GP
Formula 1

Vettel: "2022 F1 sezonu, Aston Martin için bundan daha kötüye gidemez"

Özel içerik: Senna'yı özel kılan öncü yaklaşımı
Formula 1

Özel içerik: Senna'yı özel kılan öncü yaklaşımı

Ferrari'nin genç sürücüsü Ilott, GT World Challenge'da Iron Lynx ile yarışacak
Blancpain Endurance

Ferrari'nin genç sürücüsü Ilott, GT World Challenge'da Iron Lynx ile yarışacak

Lando Norris Daha fazlası
Lando Norris
Verstappen: "Drive to Survive, Norris'i pisliğin teki gibi göstermiş" Suudi Arabistan GP
Formula 1

Verstappen: "Drive to Survive, Norris'i pisliğin teki gibi göstermiş"

Norris: "Sorunlarımız bir gecede çözülecek gibi değil" Bahreyn GP
Formula 1

Norris: "Sorunlarımız bir gecede çözülecek gibi değil"

Norris: "2022 araçları da eskisi gibi rüzgara karşı hassas" Bahreyn Mart Testi
Formula 1

Norris: "2022 araçları da eskisi gibi rüzgara karşı hassas"

Son Haberler

Mercedes'in aracının altında yanan ışık neydi?
Formula 1 Formula 1

Mercedes'in aracının altında yanan ışık neydi?

Avustralya Grand Prix'si hafta sonuna dair bazı ilginç istatistikler
Formula 1 Formula 1

Avustralya Grand Prix'si hafta sonuna dair bazı ilginç istatistikler

Alpine önemli güncellemeler üzerinde çalışıyor
Formula 1 Formula 1

Alpine önemli güncellemeler üzerinde çalışıyor

Brundle: "Sainz destek rolüne çekilebilir"
Formula 1 Formula 1

Brundle: "Sainz destek rolüne çekilebilir"

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.