Norris, Austin'de Türkiye GP sonucunu telafi etmek istiyor

McLaren, Monza ve Rusya'daki güçlü performanslarının ardından Türkiye'ye de umutlu şekilde gelmişti fakat beklenen performansı sergileyemediler.

Lando Norris, hafta sonu boyunca podyum mücadelesinden uzaktı ve yarışı yedinci sırada noktaladı. Daniel Ricciardo ise puan almayı başaramadı.

Türkiye, şartlar anlamında eşsiz bir hafta sonuydu ve bu yüzden bunun bir "istisna" olabileceği düşünülüyor.

Norris, bu hafta sonu yapılacak Austin yarışında, eski formlarına dönmelerini ve sonucu telafi etmelerini umuyor.

Norris, "Bu hafta sonu Amerika'ya geri döneceğimiz için sabırsızlanıyorum ve hedefimiz, Türkiye'de elde ettiğimiz sonuçları telafi etmek."

"Austin harika atmosferiyle biliniyor ve taraftarların inanılmaz tutkusuyla beraber bu yıl yine aynı şey olacağına eminim. Şampiyonadaki mücadele devam ediyor ve bu yüzden zorlamaya devam etmeliyiz."

"COTA, takvimdeki en heyecan verici pistlerden biri. Pistte diğer F1 pistlerinin unsurları olsa da, hâlâ eşsiz bir yarış pisti gibi hissettiriyor."

"Geçen yıl Arrow McLaren SP ile COTA'da sanal bir yarışa katıldım, çok eğlenceliydi. İki yıl sonra orada gerçek bir F1 aracıyla yarışmak için sabırsızlanıyorum. Umarım bizim için iyi bir hafta sonu olur." dedi.

Daniel Ricciardo da iki yıl aradan sonraki ilk Amerika yarışı öncesi heyecanlı.

"Bir yıllık aradan sonra Amerika'da olduğum için heyecanlıyım. COTA'nın tartışmasız yarışabileceğiniz en iyi pistlerden biri olduğunu söylemeye gerek bile yok. Geçen yıl orada olmadığımız için ritim yakalamamız gerekiyor, bu yüzden iyi bir sonuç almak için çok çalışacağız."

"Yarışlar arasında, Türkiye'de olanları analiz etmek, anlamak ve bunlardan dersler çıkarmak için çaba gösterdik. Artık devam etmeye ve bu hafta sonu karşılaştığımız zorluklara odaklanmaya hazırız. Bence pistin bazı bölümleri aracımıza yakışacak, bu yüzden Pazar günü puan savaşı içerisinde olmalıyız."

Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M, Fernando Alonso, Alpine A521 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images