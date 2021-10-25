Norris, Austin performansından memnun kalmamış

Lando Norris, sıralama turlarında Daniel Ricciardo'nun gerisinde kalmıştı ve yarışta da yine Avustralyalı pilotun gerisinde kaldı.

Carlos Sainz'la verdiği savaşı kaybeden Norris, damalı bayrağı sekizinci sırada görerek bu yılki en kötü sonuçlarından birisini aldı.

Yarışın ardından konuşan Norris, "Açıkçası ilk tur biraz stresliydi. Özellikle üçümüzün yan yana geldiği an tavan yaptı. Daniel dış taraftaydı, bu yüzden olanlara karşı dikkatli olmam lazımdı."

"Ayrıca Charles hemen önümdeydi ve çok riskli olacağı için geç fren yapamazdım. Bu yüzden frenlemeyi doğru şekilde yapmak zorunda kaldım. Charles'a çok yakındım."

"Bunun ötesinde ise çok uzun ve zorlu bir yarıştı. Sıcak, fiziksel olarak durumu çok zorlaştırdı. Aynı zamanda lastiklere de bakmak ve onları iyi bir aralıkta tutmak zorundaydım."

"Bu, genel anlamda bugün pek iyi yapamadığımız bir şeydi ve zordu. Daniel, iki Ferrari'den birinin önüne geçerek iyi bir iş çıkardı fakat genel anlamda zor bir yarıştı." dedi.

Şartların kendileri için oldukça zor olduğunu ekleyen Norris, "Bir bütün olarak kolay bir yarış değildi, rüzgar ve yüksek sıcaklıklar nedeniyle lastikleri korumak çok zordu. Bu da bugün çok iyi performans sergileyen Ferrari'nin hızında sürmenin bizim için zor olduğu anlamına geliyordu."

"Ayrıca, şahsen pozisyonumu savunmak da dahil olmak üzere bazı açılardan daha iyi olmam gerektiğini düşünüyorum. Ferrari sürücülerinin önüne geçemediğim için günü 'başarılı' olarak adlandıramayız."

"Şimdi toparlanıp Mexico City'deki yarışa hazırlanmamız gerekiyor." dedi.

Norris, Meksika GP içinse heyecanlı olduğunu çünkü orada hızlı olabileceklerini söyledi.

"Orayı sabırsızlıkla bekliyorum. Bence oranın bizim için pozitif ve negatif noktaları var. Son birkaç yarışta Ferrari çok hızlıydı. Daha çok zorlamalı ve küçük şeyler bulmaya çalışmalıyız."

"Bazı ilerlemeler kaydetmek için yapabileceğimiz her şeyi yapmaya çalışmalıyız ama şu anda hem sıralama turları hem de yarışta bize üstünlük sağlıyorlar."

"Bu da, sezon sonuna geldiğimizi düşündüğümüzde, hoş bir durum değil. Bu yüzden bu mücadeleye karşı koyabileceğimiz bir şeyler bulmamız gerekiyor."