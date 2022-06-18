Norris: "Aston Martin önümüze geçti"

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McLaren pilotları Montreal'deki cuma antrenmanla çok hızlı görünmediler fakat her iki sürücü de ikinci seansta ilk ona girmeyi başardı.

Lando Norris, yakın mücadelede sekizinci en iyi zamanı yaptı ve günün kendileri için kolay geçmediğini kabul etti.

Norris, günün ardından şöyle dedi: "Zor bir gün ama iyi geçtiği söylenebilir çünkü planladığımız programın tamamı olmasa bile çoğunu tamamladık."

"Birkaç sorunumuz vardı, bu yüzden istediğimden daha az tur atabildim."

"Bazı noktalarda, özellikle de yarış temposunda hâlâ geride kalıyoruz. Bunun dışında aracın kötü durumda olduğunu söyleyemem."

Lando Norris, McLaren MCL36 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

"Fakat bize kıyasla daha hızlı görünen rakiplerimizi yakalamak için yapacak çok işimiz var ama genel olarak pozitif durumdayız ve sıralama turlarına hazırlanırken aracı geliştirmeye devam edeceğiz."

Norris, ayrıca Aston Martin'in ileriye doğru iyi bir adım attığına dikkat çekerek şöyle dedi: "Bazı iyi adımlar atmayı başardık fakat performans tarafında çok fark yaratmıyor."

"Aston Martin epeyce önümüzde fakat son haftalarda ileriye doğru büyük adımlar attılar ve artık çok daha rekabetçi görünüyorlar."

Dokuzuncu olan Daniel Ricciardo ise takımının biraz daha fazla tempo bulabilmesini umuyor.

"Bu pisti kesinlikle çok özledim, birkaç yıldır Kanada'ya gitmiyorduk. Burada sürüş yapmak çok eğlenceli ve bana büyük keyif veriyor. Bence takvimdeki en iyi pistlerden biri."

"Hafta sonuna güzel başladık ama ayarlar üzerinde çalışarak biraz daha fazla tempo bulabilmemizi umuyorum."