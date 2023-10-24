Norris: "Aston Martin getirdiği her güncellemeyle daha da yavaşlıyor"

Lewis Hamilton'ın diskalifiye edilmesinin ardından Lando Norris, yarışı ikinci sırada tamamladı ve aldığı puanlar McLaren takımının şampiyonada Aston Martin'i geride bırakması için yeterli oldu.

Geride kalan 18 yarışın ardından Woking merkezli ekibin 242 puanı bulunurken, Aston Martin'in 234 puanı bulunuyor.

Lando, AMR23'ün her güncellemeyle daha da yavaşladığını söyleyerek şaka yaparken, hedeflerinin 88 puan öndeki Ferrari'yi yakalamaya çalışmak olduğunu söyledi.

Norris, "Hedefimiz bu. Şu anda iyi bir ritim yakaladığımızı düşünüyorum."

"Aston Martin getirdiği her yeni güncellemeyle aracını daha da yavaşlatmayı başarmışa benziyor."

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images Lando Norris, McLaren, 3. sıra, podyuma çıkarken el sallıyor

"Yılın başında Red Bull'la mücadele ediyorlardı ve bugün nerede bitirdiklerini bilmiyorum ama şimdiye kadar epey zorlandılar, iki araçla da sıralama turlarının ilk bölümde elendiler."

"Yılın ilk yarısında çok güçlüydüler ve çok puan topladılar, sonra zorlanmaya başladılar ve biz de tam tersine performansımızı arttırdık."

"Sezona nasıl başladığımızı, Bahreyn Grand Prix'sinin bizim için ne kadar zor olduğunu, pole zamanının ne kadar gerisinde kaldığımızı ve güç ünitesinde sorun yaşayıp, altı kez pit stop yaptığımızı hatırlıyorum."

"Tüm bunlar nedeniyle en başından beri dezavantajlıydık, ancak şu anda ulaştığımız seviyeye bakın - şimdiden Mercedes ve Red Bull ile rekabet ediyoruz ve aslında bu, neredeyse herkes için imkansız bir görev."

"Bir yandan zafer için mücadele edemediğimiz için üzgünüz, diğer yandan daha önce gösterdiğimiz sonuçları ve şimdi ne kadar geliştiğimizi düşünürseniz, bizim için harika bir hafta sonuydu." dedi.