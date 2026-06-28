Norris: "Aslında yarışı ilk turlarda kaybettik"

McLaren pilotu Lando Norris, 6. sıradan başladığı Avusturya Grand Prix'sinde damalı bayrağı 7. sırada gördü. Takım arkadaşı Oscar Piastri ise 4. oldu.

Yarışın ilk bölümünde pozisyon kaybeden Norris, takım arkadaşı Oscar Piastri'nin pit stop önceliği nedeniyle de zaman kaybettiğini ve bunun sonucunda pist pozisyonunu geri alamadığını belirtti.

Norris, "İlk turda birkaç araca karşı pozisyon kaybettim."

"Daha sonra pit stoplarda da Hadjar tehdidi sebebiyle Oscar'ı önce pite almamız gerekti ve ben zaman kaybettim. Temelde her şey orada sona erdi."

"Pist pozisyonu bugün en önemli şeydi. Bu nedenle biraz şanssızlık yaşadık ama durum bu." dedi.

McLaren'ın yarış temposunun beklentilerinden biraz daha iyi olduğunu belirten Norris, takımın araç karakteristiğinde önemli bir değişiklik yaşamadığını söyledi.

Lando Norris, McLaren Fotoğraf: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

"Yarış temposunun pazar günü için beklediğimizden biraz daha iyi olduğunu söyleyebilirim."

"Ama hâlâ denge sorunları yaşıyoruz. Aracı sürmek gerçekten çok zor."

"Hâlâ aynı sorunlara sahibiz ve bunu geliştirmek için zamana ihtiyacımız var."

Ferrari'nin yarış içerisindeki performans düşüşünün kendisini şaşırttığını söyleyen Norris, İtalyan takımının yaşadığı sorunlara dikkat çekti.

McLaren pilotu, "Bugünün asıl sürprizi Ferrari oldu."

"Dürüst olmak gerekirse onlar adına üzüldüm."

"Gücünüz olmadığında düzlüklerde ve virajlarda sonuna kadar zorlamak zorunda kalıyorsunuz. Bu lastiklerle bunu yapmak mümkün değil. Bu nedenle onlar için oldukça zor bir yarış oldu."

"Öte yandan Red Bull'un bu kadar rekabetçi olmasına hiç şaşırmadım. Onlar gerçekten inanılmaz bir takım. Daha önce de çok güçlü performanslar gösterebildiler. Montreal'de ikinci oldular. Yani kötü bir araçları yoktu. Bu pist de muhtemelen onlara uydu."

"Özellikle çok yüksek son hızları ve hızlı viraj performansları burada önemli avantaj sağladı." şeklinde konuştu.