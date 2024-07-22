Norris: "Aslında Piastri'ye pozisyonu son turun son virajında verecektim"

McLaren, diğer takımların öne geçebileceği endişesiyle Norris'i erken pite aldı ve bu da lider Piastri'yi geçmesine sebep oldu.

Ancak daha sonrasında McLaren, Norris'e pozisyonunu geri vermesi talimatını verdi.

Norris, her ne kadar istemese de yarışın bitimine birkaç tur kala yerini takım arkadaşına geri verdi.

Yarıştan sonra konuşan Britanyalı pilot, aslında pozisyonu son turda geri vermeyi planladığını dile getirdi.

"Ne yapacağımı ve ne yapmayacağımı biliyorum. Elbette durumu sorgulayacağım ve öyle de yaptım."

"Yerimi geri vermek için son tura, son viraja kadar bekleyecektim. Ama takımdakiler, bir güvenlik aracının çıkması dahilinde Oscar'ın geçmesine izin veremezsem, bunun beni biraz aptal gibi göstereceğini söylediler."

"O noktada onlara hak verdim ve Oscar'ın öne geçmesine izin verdim."