Norris: "Aslında Piastri'ye pozisyonu son turun son virajında verecektim"
Lando Norris, aslında yarış liderliğini takım arkadaşı Oscar Piastri'ye son turda vereceğini; ancak McLaren'ın sunduğu olası bir senaryonun ardından bu kararından vazgeçtiğini açıkladı.
Lando Norris, McLaren F1 Team, 2nd position, Oscar Piastri, McLaren F1 Team, 1st position, congratulate each other on the podium
Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images
McLaren, diğer takımların öne geçebileceği endişesiyle Norris'i erken pite aldı ve bu da lider Piastri'yi geçmesine sebep oldu.
Ancak daha sonrasında McLaren, Norris'e pozisyonunu geri vermesi talimatını verdi.
Norris, her ne kadar istemese de yarışın bitimine birkaç tur kala yerini takım arkadaşına geri verdi.
Yarıştan sonra konuşan Britanyalı pilot, aslında pozisyonu son turda geri vermeyi planladığını dile getirdi.
"Ne yapacağımı ve ne yapmayacağımı biliyorum. Elbette durumu sorgulayacağım ve öyle de yaptım."
"Yerimi geri vermek için son tura, son viraja kadar bekleyecektim. Ama takımdakiler, bir güvenlik aracının çıkması dahilinde Oscar'ın geçmesine izin veremezsem, bunun beni biraz aptal gibi göstereceğini söylediler."
"O noktada onlara hak verdim ve Oscar'ın öne geçmesine izin verdim."
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