Norris: "Artık zamanı gelmişti!"

McLaren pilotu, 5. sıradan başladığı Miami GP'sinde damalı bayrağı ilk geçen pilot olmayı başardı ve 110. yarışında F1 kariyerindeki ilk zaferine imza attı.

Norris, en başından beri McLaren'e inanabileceğini bildiğini ve sonunda bunu kanıtladıklarını söyledi.

Norris, "Ne yarıştı ama! Artık galibiyetin zamanı gelmişti, bunu uzun zamandır bekliyordum ve sonunda başardım."

"Sadece gurur duyuyorum. Bu süreç boyunca pek çok insan benden şüphe etti. Kısa kariyerimin son beş yılında pek çok hata yaptım ama bugün hep birlikte bu zaferi elde etmeyi başardık."

"Tüm hafta sonu bizim için iyi geçti. Bazı ufak aksilikler yaşasam da cuma günü hızımızın yeterli olduğunu biliyordum. "

"Sadece bazı noktalarda birkaç hata yaptık ama bugün her şeyi bir araya getirmeyi başardık. Mükemmel bir strateji uyguladık ve karşılığını aldık."

"McLaren'e, herkese teşekkürler. Tabii ki annem ve babama da teşekkürlerimi sunuyorum."

"Bunların hepsi takım için. McLaren'da kaldım çünkü onlara inanabileceğimi biliyordum. Bugün bunu kanıtlamış olduk." dedi.