Norris: "Artık Red Bull'un çok gerisinde değiliz"

Sezona çok kötü başlangıç yapan McLaren, özellikle ikinci yarı getirdiği güncellemelerle durumu planladığı gibi tersine çevirmeyi başardı ve McLaren pilotları düzenli olarak sıralamalarda üst sıraların, yarışlarda ise podyum mücadelesinin ortağı oldular.

McLaren pilotları, Max Verstappen'in pole pozisyonunu kazandığı sıralamalarda 2 ve 3. olarak bugünkü yarış öncesinde büyük avantaj yakaladılar. Lando Norris ve Oscar Piastri, bu avantajı en iyi şekilde değerlendirip yarışı da aynı şekilde tamamladılar ve McLaren'e çifte podyum başarısı getirdiler.

Norris, Japonya podyumu ile bu sene 4. kez podyuma çıkmış oldu.

Yarışın hemen ardından katıldığı röportajda Norris, "Bizim için bir başka harika gün daha. 2. ve 3. olduk. Bundan daha fazlasını isteyemezdim. Takım harika iş çıkardı. Startım iyiydi, neredeyse Max'i bile geçiyordum ancak Max, her zamanki Max. 2. viraj için çok fazla şansım yoktu ancak denedim."

"Ancak bugünkü performansımız diğerlerine kıyasla aşırı güçlüydü. Evet, Max'e yakın değiliz ancak çok uzağında da değiliz. Bu yüzden çok iyi bir gündü. Oscar için de çok mutluyum, Formula 1'deki ilk podyumunu aldı, tebrik ediyorum."

"Zorlamaya devam ediyoruz ve ulaşmak istediğimiz yere yaklaşıyoruz. Sezon içerisinde gösterdiğimiz gelişim, gerçekten olağan üstü. Dediğim gibi, takımımla ve her hafta sonu attığımız ileri adımla çok gurur duyuyorum. Zor zamanların geleceğinden eminim ancak adım adım ilerliyoruz. Oscar ile ilk çifte podyumu aldık. Bu açıdan bizim için iyi bir an." dedi.