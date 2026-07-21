Norris: "Artık hız sürücüye değil, şansa bağlı"

Lando Norris, Belçika GP sıralama turlarında üçüncü sırayı elde etmiş ancak güç ünitesi değişikliği nedeniyle aldığı 10 sıra grid cezasıyla yarışa gerilerden başlamak zorunda kalmıştı. McLaren pilotu pazar günü damalı bayrağı yedinci sırada gördü.

Öte yandan takım arkadaşı Oscar Piastri de sıralama turlarında güç ünitesi kaynaklı bir sorun yaşamıştı.

Güç ünitesi yazılımının pilotları ne kadar kolay etkileyebileceği sorulan Norris, sistemin büyük ölçüde sürücünün kontrolü dışında olduğunu söyledi.

"Aslında bunun sürücüyle neredeyse hiçbir ilgisi yok."

"Bazen küçük detaylar etkili olabiliyor. Mesela düğmeye birkaç metre erken basmanız gibi şeyler fark yaratabiliyor."

"Ama kontrol edebildiğiniz bazı şeyler var, bunun yanında kontrolünüz dışında kalan çok daha fazla şey bulunuyor."

Lando Norris, McLaren Fotoğraf: Marc Fleury

"Sıralama turundaki hızınızı bu kadar fazla sayıda etkenin belirlemesi gerçekten üzücü. Artık mesele sürücü değil."

"Asıl mesele, güç ünitesinin o turda olması gerektiği gibi çalışacağını ve saçma bir şey yapmayacağını ummak."

McLaren pilotu, sezon boyunca aynı sorunlarla mücadele ettiğini belirterek şöyle devam etti: "Dürüst olmak gerekirse bu bana bütün sezon boyunca zaman kaybettirdi."

"Bu hafta sonu, sezon boyunca ilk kez düzlüklerde gerçekten rekabetçi olduğumu hissettim. İlk kez bu konuda mutluydum."

"Yani bütün sezon bu sorunları ben yaşadım. İlk kez bu yarışta 'Sonunda düzlüklerde iyiyim' diyebildim."

"Bu kez sıralama turlarında biraz dezavantaj yaşayan Oscar oldu. Ama bunun da onunla ilgisi yok. Her şey tamamen güç ünitelerinin o an ne yapmak istediğine bağlı."