Norris: "Artık galibiyet savaşında pek çok takım var"

Lando Norris, geçen hafta sonu galibiyet için çekişmiş ve sonunda damalı bayrağı üçüncü sırada görmüştü.

Bunun kaçırılmış bir zafer olup olmadığı sorusuna Norris, "Son zamanlarda bunu çok duyuyorum ve tekrarlanmasını istemiyorum."

"Evet, yarışta pek çok şey iyi gidiyordu ama son pit stopta her şeyi kaybettik."

"Her şey o tek tura bağlıydı. Fakat mükemmel geçseydi bile, yumuşak lastiğe geçme kararımız yanlıştı. Bence Lewis her halükarda kazanırdı."

"Bu iki hata bize pahalıya patladı. Çok hayal kırıklığı yarattı, özellikle de Silverstone'da galibiyeti kaçırmak hayal kırıklığı yaratıyor." dedi.

Norris, Macaristan'da da yakın bir mücadele bekliyor.

"Artık daha fazla rakip var. Oscar ve George güçlü olacak, Ferrari de kesinlikle buna dahil olacak. Artık bu savaşta birçoğumuz varız. İlginç olacağına eminim."

"Bugün maalesef yeterince hızlı değildik. Bence kuru pistte Mercedes avantajlıydı ve değişken koşullarda biz biraz daha iyi görünüyorduk."

"Ancak bu hafta sonu aracımız yine en hızlı araçlardan biriydi. Ya liderdik ya da liderlere yakındık."

"Hem benim hem de takımın üzerinde çalışması gereken çok şey var. Her seferinde tüm parçaları bir araya getirmek önemli."

"Bu sezon birkaç kez kazanmamız gereken zaferleri kaçırmış olmamız üzüntü verici."