Norris: "Artık diğer takımlar onların yerine McLaren'ı seçtiğimi biliyorlar"

Britanyalı pilot, sözleşmesinin tam süresi açıklanmamış olsa da, kendisini 2026 sezonundan sonra da McLaren'de tutacak yeni bir anlaşma yaptığını duyurdu.

Başlangıçta 2025'in sonuna kadar sürecek olan sözleşmesini uzatma yönündeki bu erken hamle, Ferrari ve Red Bull da dahil olmak üzere birçok takımdan ciddi ilgi gördüğü anlaşılan bir dönemde geldi.

Ancak Norris, diğer takımlarla görüşmeler yapıldığını inkar etmese de - ki bunun standart bir uygulama olduğunu söylüyor - F1'deki geleceğinde McLaren ile olmak istediğini söylüyor.

Cuma günü yeni McLaren anlaşmasını duyurduktan sonra Norris, "Herkes herkesle konuşuyor. Her pilot her takımla görüşüyor."

"Bu sadece sözleşme imzalamakla değil, takımların size neler sunabileceğiyle de alakalı."

"Her pilot için aynı şey geçerli. Herkes bir gün potansiyel olarak ne yapabileceğimiz konusunda her takımla konuşuyor, ancak temelde hiçbir şey bundan daha fazla ilerlemedi. Yani evet, konu oldukça hızlı bir şekilde kapandı."

"Ve tabii ki, bu sorulardan bazılarını almaya başladığınız anda şirket içinde görüşmeler de yapıyorsunuz. Sonra kendi içinizde de konuşmaya başlıyorsunuz."

Norris'in sözleşmesini şimdi uzatma kararının zamanlaması ilginç çünkü halihazırda bir 2025 anlaşması varken, McLaren'in bu yılki rekabet gücünü görmek için daha uzun süre bekleyebilirdi.

Norris neden beklemek yerine anlaşmayı şimdi yaptığı sorusuna şu yanıtı verdi: "Çünkü iyi bir pozisyondayım. Bu, önümüzdeki birkaç yıl boyunca gerçekten endişelenmek istediğim bir şey değil."

"Açıkçası, geleceğimizle ilgili bu tartışmalar her zaman devam ediyor. Bence bu çok ama çok iyi bir zaman, özellikle de herkesin sözleşmeleriyle işlerin biraz daha çığırından çıkmaya başlayacağı, potansiyel olarak takım değiştireceği ve bunun gibi şeylerin yaşanacağı dönem yaklaşırken."

"2026'ya ve yeni düzenlemelerin olduğu o yıllara yaklaşırken, bu kadar önemli birkaç yıl içinde bu tür şeyleri düşünmek için zaman harcamak istemiyoruz."

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images McLaren team photo Lando Norris, McLaren

"Rahatım, bulunduğum yerden memnunum ve takım da benden memnun. Bu yüzden kolay bir karar oldu."

Norris ayrıca McLaren'a olan inancını göstermesinin takımın moralini yükselteceğini ve rakipleriyle ilgili dedikodular çıkmaya başlarsa bunun yaratabileceği potansiyel zararı ortadan kaldıracağını da açıkladı.

"Eminim pilotlarınızdan birinin başka takımlarla ilişkilendirildiğini görmek kolay bir şey değildir."

"Bence benim açımdan, McLaren'daki herkese biraz daha fazla güven vermek, tüm ekibe olan güvenimi gösterir. Bence en önemli şey bu."

"Sözleşmenin imzalanmasıyla ilgili en mutlu olduğum şey de bu. Ferrari, Red Bull, Mercedes, hangi takım olursa olsun McLaren'i seçtiğimden artık daha da eminler."

"Artık hepsinin yerine McLaren'ı seçtiğime dair güvenceye sahipler. Ama arada sırada söylentileri ve komploları görmek hoşuma gidiyor."