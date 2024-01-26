Prime'a abone ol
Formula 1
Haberler

Norris: "Artık diğer takımlar onların yerine McLaren'ı seçtiğimi biliyorlar"

Lando Norris, McLaren ile sözleşmesinin uzatılması için hızlı bir çalışma yürütürken Red Bull ve Ferrari'nin de aralarında bulunduğu diğer takımların ilgisinin 'kesildiğini' söyledi.

Zeynep Taş
Editör Zeynep Taş
Yayın tarihi
Lando Norris, McLaren MCL60

Britanyalı pilot, sözleşmesinin tam süresi açıklanmamış olsa da, kendisini 2026 sezonundan sonra da McLaren'de tutacak yeni bir anlaşma yaptığını duyurdu.

Başlangıçta 2025'in sonuna kadar sürecek olan sözleşmesini uzatma yönündeki bu erken hamle, Ferrari ve Red Bull da dahil olmak üzere birçok takımdan ciddi ilgi gördüğü anlaşılan bir dönemde geldi.

Ancak Norris, diğer takımlarla görüşmeler yapıldığını inkar etmese de - ki bunun standart bir uygulama olduğunu söylüyor - F1'deki geleceğinde McLaren ile olmak istediğini söylüyor.

Cuma günü yeni McLaren anlaşmasını duyurduktan sonra Norris, "Herkes herkesle konuşuyor. Her pilot her takımla görüşüyor." 

"Bu sadece sözleşme imzalamakla değil, takımların size neler sunabileceğiyle de alakalı."

"Her pilot için aynı şey geçerli. Herkes bir gün potansiyel olarak ne yapabileceğimiz konusunda her takımla konuşuyor, ancak temelde hiçbir şey bundan daha fazla ilerlemedi. Yani evet, konu oldukça hızlı bir şekilde kapandı."

İlginizi Çekebilir:

"Ve tabii ki, bu sorulardan bazılarını almaya başladığınız anda şirket içinde görüşmeler de yapıyorsunuz. Sonra kendi içinizde de konuşmaya başlıyorsunuz."

Norris'in sözleşmesini şimdi uzatma kararının zamanlaması ilginç çünkü halihazırda bir 2025 anlaşması varken, McLaren'in bu yılki rekabet gücünü görmek için daha uzun süre bekleyebilirdi.

Norris neden beklemek yerine anlaşmayı şimdi yaptığı sorusuna şu yanıtı verdi: "Çünkü iyi bir pozisyondayım. Bu, önümüzdeki birkaç yıl boyunca gerçekten endişelenmek istediğim bir şey değil."

"Açıkçası, geleceğimizle ilgili bu tartışmalar her zaman devam ediyor. Bence bu çok ama çok iyi bir zaman, özellikle de herkesin sözleşmeleriyle işlerin biraz daha çığırından çıkmaya başlayacağı, potansiyel olarak takım değiştireceği ve bunun gibi şeylerin yaşanacağı dönem yaklaşırken."

"2026'ya ve yeni düzenlemelerin olduğu o yıllara yaklaşırken, bu kadar önemli birkaç yıl içinde bu tür şeyleri düşünmek için zaman harcamak istemiyoruz."

McLaren team photo Lando Norris, McLaren

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

McLaren team photo Lando Norris, McLaren

"Rahatım, bulunduğum yerden memnunum ve takım da benden memnun. Bu yüzden kolay bir karar oldu."

Norris ayrıca McLaren'a olan inancını göstermesinin takımın moralini yükselteceğini ve rakipleriyle ilgili dedikodular çıkmaya başlarsa bunun yaratabileceği potansiyel zararı ortadan kaldıracağını da açıkladı.

"Eminim pilotlarınızdan birinin başka takımlarla ilişkilendirildiğini görmek kolay bir şey değildir."

"Bence benim açımdan, McLaren'daki herkese biraz daha fazla güven vermek, tüm ekibe olan güvenimi gösterir. Bence en önemli şey bu."

"Sözleşmenin imzalanmasıyla ilgili en mutlu olduğum şey de bu. Ferrari, Red Bull, Mercedes, hangi takım olursa olsun McLaren'i seçtiğimden artık daha da eminler."

"Artık hepsinin yerine McLaren'ı seçtiğime dair güvenceye sahipler. Ama arada sırada söylentileri ve komploları görmek hoşuma gidiyor."

paylaşım
yorumlar
Önceki haber Verstappen: "Beni örnek alan pilotlar, 'ikinci bir Max' olmayı istememeliler"

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Zeynep Taş
Daha fazlası
Zeynep Taş
Norris: "Şampiyon olacağım takımın McLaren olacağına eminim"

Norris: "Şampiyon olacağım takımın McLaren olacağına eminim"

Formula 1

Norris: "Şampiyon olacağım takımın McLaren olacağına eminim" Norris: "Şampiyon olacağım takımın McLaren olacağına eminim"

Leclerc ve Ferrari'nin yeni sözleşmesinin önemli ayrıntıları belli oldu

Leclerc ve Ferrari'nin yeni sözleşmesinin önemli ayrıntıları belli oldu

Formula 1

Leclerc ve Ferrari'nin yeni sözleşmesinin önemli ayrıntıları belli oldu Leclerc ve Ferrari'nin yeni sözleşmesinin önemli ayrıntıları belli oldu

Verstappen: "Beni örnek alan pilotlar, 'ikinci bir Max' olmayı istememeliler"

Verstappen: "Beni örnek alan pilotlar, 'ikinci bir Max' olmayı istememeliler"

Formula 1

Verstappen: "Beni örnek alan pilotlar, 'ikinci bir Max' olmayı istememeliler" Verstappen: "Beni örnek alan pilotlar, 'ikinci bir Max' olmayı istememeliler"

Son Haberler

Hakkinen: "Mercedes bir yol ayrımında"

Hakkinen: "Mercedes bir yol ayrımında"

F1 Formula 1

Hakkinen: "Mercedes bir yol ayrımında" Hakkinen: "Mercedes bir yol ayrımında"

Diriye E-Prix: Cassidy, Jaguar'a 2024'teki ilk galibiyetini tattırdı

Diriye E-Prix: Cassidy, Jaguar'a 2024'teki ilk galibiyetini tattırdı

FE Formula E
Diriye ePrix II

Diriye E-Prix: Cassidy, Jaguar'a 2024'teki ilk galibiyetini tattırdı Diriye E-Prix: Cassidy, Jaguar'a 2024'teki ilk galibiyetini tattırdı

Visa Cash App RB'nin paylaşımı renk düzeni spekülasyonlarını arttırdı

Visa Cash App RB'nin paylaşımı renk düzeni spekülasyonlarını arttırdı

F1 Formula 1

Visa Cash App RB'nin paylaşımı renk düzeni spekülasyonlarını arttırdı Visa Cash App RB'nin paylaşımı renk düzeni spekülasyonlarını arttırdı

Monte Carlo Rallisi: Neuville, aralarındaki yakın mücadeleye rağmen Ogier'i geride bıraktı

Monte Carlo Rallisi: Neuville, aralarındaki yakın mücadeleye rağmen Ogier'i geride bıraktı

WRC WRC
Monte Carlo Rallisi

Monte Carlo Rallisi: Neuville, aralarındaki yakın mücadeleye rağmen Ogier'i geride bıraktı Monte Carlo Rallisi: Neuville, aralarındaki yakın mücadeleye rağmen Ogier'i geride bıraktı

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Mail listesine üye ol
Sosyal hesaplarımız
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2024 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Prime'a abone ol