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Formula 1 Kanada GP

Norris: “Artık bizi ikincilik kesmiyor”

Lando Norris, geçen hafta sonu Montreal’de olası bir galibiyeti kaçırdıklarını söylüyor.

Ezel Tan
Lando Norris, McLaren F1 Team, 2nd position, in the Press Conference

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Lando Norris, yarışın ilk bölümümde iyi bir performansla liderliği almayı başardı fakat güvenlik aracının gelmesiyle geriye düştü.

McLaren, Norris’i pite bir tur geç alınca İngiliz pilot birkaç sıra kaybetti.

Yarışı ikinci bitiren İngiliz pilot şöyle dedi: “Elbette üzgünüm. Bugün yarışı kazanmalıydık ama kazanamadık ve bu sinir bozucu.”

“Hızımız iyiydi, ancak muhtemelen yarışın sonunda kuru zeminde o kadar hızlı değildik.“

“Genel olarak her şey çok basit: Bugün kazanmalıydık ama bunu yapamadık. Takımla yeterince iyi çalışmadığımızı düşünüyorum çünkü güvenlik aracı arkasında kalmamak için pit stop yapmamız gerekirken yapmadık.”

Lando Norris, McLaren F1 Team, 2nd position, on the podium

Lando Norris, McLaren F1 Team, 2nd position, on the podium

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

“Şanstan bahsetmemiz gerektiğini düşünmüyorum çünkü durumun Miami ile aynı olduğunu düşünmüyorum.”

“Sadece yanlış karar verdik. Sorumluluk hem bana hem de takıma ait ve bu konu hâlâ konuşuyoruz. Fakat bugün galibiyeti kaçırdık. Sanırım artık ikincilikle yetinmediğimiz ve zaferler hedeflememiz gereken bir seviyeye ulaştık.”

“Ancak yarış zordu ve her şey çok daha kötü sonuçlanabilirdi, bu yüzden ikincilik de aslında iyi bir sonuç.”

Barselona sorulduğunda Norris, “Şimdi her piste girmek için sabırsızlanıyorum çünkü her yerde iyi gidiyoruz gibi görünüyor. Ancak Mercedes'in gelişimini takip etmek de ilginç çünkü kesinlikle geliştiler. Bu hafta sonunun en hızlısı onlardı.”

“Olumlu olan onları geride bırakmış olmamız. Daha hızlı bir aracın önüne geçmeyi başardığınızda bu her zaman hoş bir şeydir.”

“Eğer önümüzdeki birkaç yarışta hızlı olurlarsa ve Ferrari, Red Bull ve bizimle zafer için savaşabilirlerse her şey daha ilginç hale gelecek.”

“Her ne kadar daha zor ve stresli olsa da, taraftarlar daha muhteşem yarışlar görecekler.” dedi.

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