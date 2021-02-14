Norris: "Artık baskıya karşı daha dayanıklıyım"

İki yıldır Formula 1'de yarışan ve toplamda 38 yarışa çıkan Norris, artık bir çaylak değil ve yeni sezonda McLaren'la Formula 1 kariyerinin üçüncü tam sezonuna çıkacak.

Carlos Sainz'ın ayrılığından sonra Daniel Ricciardo ile takım arkadaşı olacak genç sürücüyle ilgili beklentiler artık daha yüksek olacak.

21 yaşındaki İngiliz pilot, kariyerinin ilk yılında kendisini kanıtlama baskısı hissettiğini söylerken, geçen yılki baskı türünün ise daha farklı olduğunu dile getirdi.

Ancak İngiliz pilot, bununla baş edebileceği konusunda kendisine güveniyor.

Norris, GPFans Global'in de dahil olduğu bir röportajda "İlk yılımda herhangi bir baskı hissetmiyormuşum gibi değildi."

"Sonuçta Formula 1'deydim ve hangi pozisyonda olursanız olun baskı var. Bir sürücü için her pozisyonda baskı var."

"Bu yüzden çaylak olmanın baskısı altına girdim. İnsanlar iyi bir iş yapıp yapamayacağımı merak ediyordu. Sonrasında ikinci sezonda farklı bir baskı vardı. Doğru, iyi bir iş çıkarabileceğimi biliyorduk, ama bunu her hafta sonu yapma ve performansı daha da geliştirme baskısı vardı."

"Sanırım bu farklı bir baskıydı ama bu baskıya, Formula 1'de bir çaylak olmanın getirdiği baskıdan çok daha iyi dayanabileceğimi hissediyorum."

"Bu yüzden kendime daha fazla güveniyorum ve artık baskıya karşı daha dayanıklıyım." dedi.