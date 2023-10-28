Norris: “Arkalardan başlamamın tek suçlusu benim”
McLaren pilotu Lando Norris, Meksika Grand Prix’sinin sıralama turlarının ilk bölümünde attığı ilk turu yarıda bırakmıştı. İkinci denemesinde ise Fernando Alonso’nun sebep olduğu sarı bayraklar sonucu turunu geliştiremeyen ve sıralamaları 19. sırada tamamlayan İngiliz pilot, yaşananların tek suçlusunun kendisi olduğunu söyledi.
McLaren ve Norris, Meksika Grand Prix’sinin sıralama turlarında pole pozisyonuna aday takımlardan biriydi. Ricciardo, Bottas ve Albon gibi isimlerin ön plana çıktığı cuma günkü antrenman seanslarında iyi bir performans gösteren Norris, sıralamaların ilk bölümünde havlu attı.
İngiliz pilot sıralama turlarına orta hamur lastikle başlamış ve pit duvarından gelen emirle turu yarıda bırakmıştı. İlk hızlı tur denemesinde yumuşak hamur lastiği tercih eden Norris, ikinci sektördeki hatasının ardından turu iptal etmiş ve pite dönmüştü.
Tüm ümitler atılacak son tura kalmıştı, Fernando Alonso’nun ilk virajda pistten çıkması dolayısıyla sallanan sarı bayraklar İngiliz pilotun turunu geliştirememesine sebep oldu.
Orta lastiklerle atacağı ilk turda neden pite çağırıldığına anlam veremeyen Norris, attığı son turdaki tüm sorumluluğu üstlendiğini söyledi ve şu açıklamalarda bulundu: “Orta lastikteyken pite girmem söylendi ama aslında tempom fena değildi.”
“Belli ki takım bir şeylerin doğru gitmediğini düşünüyordu ancak asıl sorun bu değildi.”
Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images
Lando Norris, McLaren MCL60
“İlk hızlı turumda bazı hatalar yaptım. Elbette Fernando Alonso ikinci hızlı turumda sarı bayrak çıkarttırmıştı ancak bu geçerli bir bahane değildi. Hızlı bir tur atmak için tek bir şansım vardı ancak o turu değerlendiremedim.”
Açıklamalarına devam eden Norris, orta lastik denemesinden sonra neden pite çağırıldığı konusunda takımla konuşmadığını açıkladı. Pite çağrılması konusunu önemsiz gören Norris, şu açıklamaları yaptı: “Orta hamur lastik denemesinden sonra pite girdim ve hemen piste döndüm.”
“Orta hamur lastik denemesini daha sonra takımla tartışacağız. Asıl önemli olan benim attığım hızlı turlardı. Yarışa arkalardan başlamamızın tek suçlusu benim.”
Norris kendini suçladığı olaydan dolayı sıralama turlarını 19. sırada bitirmiş oldu. Ancak İngiliz pilot, Logan Sargeant’ın silinen turu ve Yuki Tsunoda’nın güç ünitesi değişikliği cezasıyla birlikte pazar günkü yarışa 18. sıradan başlayacak.
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