Norris: “Araçtayken yaşadığımız hisler tam olarak istediğimiz gibi değil”
Son dünya şampiyonu Lando Norris, kendi evindeki yarış öncesinde düzenlenen basın toplantısında mevcut kuralların, Britanya GP’yi nasıl etkileyeceğini değerlendirdi.
Lando Norris, McLaren
Fotoğraf: Colin McMaster / LAT Images via Getty Images
Norris, 2026’daki teknik düzenlemeler altındaki yeni nesil araçların, Silverstone gibi yüksek hızlı ve ikonik pistlerde pilotlar için eski sürüş zorluğunu ve hazzını sunmadığını dile getirdi: "Pilotlar olarak araçtayken yaşadığımız hisler tam olarak istediğimiz gibi değil. Bu sadece benim için değil bence herkes için geçerli.”
“Birkaç yıl öncesine kıyasla, bu yıl pist üstündeki rekabet kesinlikle biraz azaldı. Yer etkisi dönemindeki araçları kullanırken özellikle Silverstone’nun yüksek hızlı virajlarında zorlanıyorduk. Bu da pilot becerisini öne çıkarıyordu ve seyir keyfini artırıyordu.”
Lando Norris, McLaren
Fotoğraf: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images
“Örneğin ikonik Copse virajı, geçmiş yıllardaki kadar büyük bir pilotaj becerisi gerektirmeyecek.”
“Maggots ve Becketts'te de aracı limitlerde sürmek zor çünkü batarya yönetimi yüzünden viraj içlerinde istemediğimiz kadar yavaşlamak zorunda kalıyoruz.”
“Yine de eski yıllara kıyasla aynı derecede olmasa da pazar günü seyirciler için heyecan verici bir yarış olacağını düşünüyorum."
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