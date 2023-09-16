Norris: "Araçtan daha fazlasını çıkaramazdım"

Lando Norris sıralama turlarında iyi performans sergileyen isimlerden birisiydi ve güncellenmiş MCL60 ile dördüncü en iyi zamanı yaptı.

Mercedes'ten Lewis Hamilton'ı geride bırakan Norris, pazar günü "iyi puanlar için" savaşmayı umduğunu söyledi.

Norris, "Bugün bizim için çok iyi bir gündü; dördüncülükten dolayı çok mutluyum."

"Öne yakındım, sanırım 0.2 saniye vardı ama bugün bulabileceğim 0.2 saniye daha yoktu."

"Araçtan her şeyi çıkardığımı hissettim, bu yüzden çok mutluyum."

"Takım harika bir iş çıkardı, bu yüzden herkesle gurur duyuyorum."

"Yarın iyi puanlar almak için iyi bir konumdayız."

"Burada yarış her zaman çok zor geçiyor, bu yüzden aceleci davranmıyoruz fakat mücadeleye katılabilecek kadar iyi bir araca sahibiz."

"Bakalım neler yapabileceğiz?"

Lance Stroll'den kaynaklı kırmızı bayrak nedeniyle turunu iptal eden Oscar Piastri ise ancak 17. sırada kaldı.

Oscar Piastri, McLaren Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Bu hafta sonu güncellemelerin sadece birkaçını kullanan Piastri, "Açıkçası hayal kırıklığı yaratan bir sıralama turları oldu fakat Stroll'ün iyi olmasına sevindim."

"Ne yazık ki kırmızı bayraktan ötürü yapabileceğimiz çok fazla şey yoktu."

"İlk turumuz iyiydi, tura başlarken trafiğe yakalandım fakat o tur bile bizi Q2'ye sokmak için yeterince iyi olurdu."

"Yarın ne kadar ilerleyeceğimizi göreceğiz. Bu noktadan başlayarak puan almak zor olacak ama elimizden gelenin en iyisini yapacağız." dedi.