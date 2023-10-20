Norris: "Araçta pole'ü alabilecek performans vardı, bir fırsat daha kaçtı"
Amerika'da sıralama turlarını ikinci sırada tamamlayan McLaren pilotu Lando Norris, araçta pole'ü almaya yetecek performans olduğunu ve Katar'ın ardından bir fırsatı daha kaçırdıklarını söylüyor.
Singapur, Japonya ve Katar'da podyuma çıkarak McLaren'ın güçlü form grafiğini gözler önüne seren Lando Norris, Katar'da iki sıralama seansında da hata yapmış ve potansiyel pole pozisyonlarını çöpe atmıştı.
Amerika'da sıralama turlarını Ferrari pilotu Charles Leclerc'in arkasında tamamlayan Norris, bu hafta sonu bir fırsatı daha teptiklerini düşünüyor zira İngiliz pilota göre, turuncu renkli araç pole'ü alabilecek kadar hızlıydı.
Sıralama seansının hemen ardından konuşan Norris, bir fırsatı kaçırdıklarını düşünse de mutluydu ve şunları söyledi: "Mutluyum, güzel bir gün oldu. Bu sonucu pek beklemiyorduk. Sonucumuzun bu kadar iyi olması takım için güzel bir bonus oldu."
"Katar'da yaptığım kadar çok hata yapmadım ama bence bugün de bizde o potansiyel [pole] vardı. Bence araçta pole'ü almaya yetecek performans vardı. Charles birkaç hata yaptığını söyledi ama ben de birkaç hata yaptım."
"Üzücü, belki de bir fırsatı daha kaçırdık. Yine de mutluyum."
"Pazar günü ikinci sıradan başlayacağız ama COTA'da neler olacağını bilemezsiniz. İyi bir pozisyondayız. Charles normalde iyi star alır, onu kalkışta geçmek zor olacak ama Pazar günü neredeyse olabileceğimiz en iyi pozisyondan kalkacağız. Mutluyum."
Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images
Lando Norris, McLaren MCL60
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