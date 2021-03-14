Norris: "Araçta kendimi çok rahat hissediyorum"

Sezon öncesi testlere inanılmaz bir başlangıç yapan McLaren, seanslarda tek bir sorun bile yaşamadı ve buna ek olarak seans liderliklerini de aldı.

Testlerin son günü olan Pazar gününde açıklamalarda bulunan Lando Norris, araçtaki özgüveni ve aracın ne kadar kullanıcı dostu olduğu sorularına şu yanıtı verdi: "Bence başlangıç için iyi bir araca sahibiz."

"İlk turlarda kendimizi çok özgüvenli hissettik ve olabildiğince fazla zorlama fırsatı yakaladık. Bence sıralamalar ve üçüncü sıralama seansı geldiğinde gereken o ekstra aralığı yakalamak konusunda hâlâ oturup son üç gündeki şeyleri gözden geçirmemiz gerekir."

"Araçta bir sürü sensör var. Hiç kimse de bir şey göstermiyor, bu nedenle o an gelene kadar hiç bir şey anlayamayacağız."

"Ancak çıkıp aracı iyi bir limite kadar zorlama konusunda gayet mutluyum. İlk günden beri programımızdaki her şeyi yaptık, bence bu takımımız için iyi bir başarı ve bir problem ile de karşılaşmadık."

"Diğer yandan aracı daha iyi şekilde anlamaya başladık, ayarların ne kadar iyi yapılabileceğini ve doğru aero karakteristikleri ile beraber yeni tabanı ve değişiklikleri öğrendik."

"Şu anda oturup, bir araya gelip, iki hafta sonra ihtiyaç duyacağımız o iki veya üç onda bir saniyeyi nasıl bulacağımız konusunda tartışmalıyız. Bu nedenle öğrenmemiz gereken ve hepsini bir araya getirmemiz gereken son bir kısım kaldı."

"İyi bir noktadayız, ancak yapmamız gereken işler var."

2020'nin erken noktasından itibaren Lando Norris ve yeni takım arkadaşı Daniel Ricciardo'nun nasıl bir ilişkisi olacağı konusunda büyük bir merak söz konusuydu.

Şu ana kadar birbirlerinden neler öğrendikleri sorusunu yanıtlayan Norris, "Onun yerine cevap veremem tabii ki de. Onun toplantılarımızda söylediklerine dayanarak ben de bir şeyler eklemeye çalıştım."

"Araçtan aldığı hissiyatlar, Renault aracına göre çok farklı. Bazıları iyi, bazıları kötü ve benim buna bir ekleme yapıp, geçen senekiyle durumun aynı olduğunu söyleyebilirim, bu aslında bizim karakterimiz oldu, bir farklılık olduğunu düşünmekten ziyade çalışmamız gereken bir alan olduğu duruma odaklanmak."

"Ben, neyin iyi ve neyin kötü olduğunu söyleyebiliyorum. Bence ilk birkaç günde ağırlık ondan yanaydı, benim takım telsizlerimi ve benim yorumlarımı dinledi, ayrıca benden bir şeyler öğrendi ve araç hakkındaki fikirlerimi öğrendi."

"Bu nedenle aracın başına geçtiğinde, neler olacağına dair daha iyi bir bilgi akışına sahip oldu; araçta neyin normal olduğunu, aracın genel karakteristiğinin neler olduğunu gördü."

"Dün ve bugün ise bu yorumların üzerine koyarak ilerledi, çünkü araçta kendini daha rahat hissetti ve daha iyi geri bildirim verebildi - daha doğru bir yöne doğru ilerledi ve deneyimi ile beraber seneler boyunca elde ettiği bilgisiyle beraber doğru bildirimlerde bulundu."

"Bu nedenle ikisinin ortası gibiydi, ancak araca ve Renault ile McLaren arasındaki farklara da alışması gerekti."