Norris: "Araçta kendimi %100 rahat hissetmedim"

Spa'daki cuma günü, McLaren pilotları ve Max Verstappen arasında üçlü bir pole pozisyonu mücadelesi görebileceğimize işaret ediyor.

Ancak Verstappen'in güç ünitesini değiştirdiği için 10 sıra ceza alacağı gerçeğinin de unutulmaması gerekiyor.

İlk gün çok olumlu geçmesine rağmen, Norris'e göre araçta hâlâ yapılması gereken işler var.

Norris, "Red Bull çok hızlı görünse de iyi bir gündü."

"Ancak bugün araçta kendimi %100 rahat hissetmedim, bu yüzden yarın için bu hisle nasıl başa çıkabileceğimizi görmemiz gerekiyor. Günü lider götürsek de kendimi tamamen rahat hissetmedim. Umarım ritmi daha kolay bulabiliriz."

"Bu hafta sonuna iyi hazırlandık, araçta iyi bir nokta bulduk ancak hissiyat açısından biraz daha gelişmesi gerek." dedi.

Norris ayrıca, takımın yere basma kuvveti seviyesi konusunda kararsız bir durumda olduğunu da sözlerine ekledi.

McLaren pilotu daha düşük yere basma kuvveti seviyesini seçmeye meyilli olsa da, McLaren henüz bir seçim yapmış değil.

"Hangi seviyede yere basma kuvveti kullanacağımız konusunda bazı şüphelerimiz var."

"Genelde yağmur için yüksek yere basma kuvveti istersiniz ama yine de gidilecek yönün bu olduğundan emin değilim. Bunu mühendislerle konuşacağız."