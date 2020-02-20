Norris: "Araçla ilgili pek çok şey değişmiş"

Britanyalı pilot testlerdeki ilk günü hakkında şunları söyledi: "Aracı tekrardan sürüyor olmak güzel bir his. Genel olarak iyi bir gün geçirdik, çok fazla tur attık, büyük ihtimalle bir günde attığım en fazla tur sayısına ulaştım, ki bu iyi bir şey. Ancak zor bir gündü.

"Takımla beraber ben de pek çok şey öğrendim. Test programımızı tamamladık ve pek çok farklı senaryoda aracımızı test ettik. Böylece aracın farklı durumlarda nasıl tepki verdiğini öğrenmeye çalıştık çünkü her ne kadar farklı ayarlarda oynasanız da, hala aracı geçen senekinden daha farklı bir şekilde etkiliyor. Şu anda aracı daha iyi tanıyıp ona göre öğrenmeye çalışıyorum.

"Araç ile ilgili pek çok şey değişmiş ancak hala bana yakın hissiyatı veriyor, bazı şeyler iyileştirilmiş. Ne olduklarını söylemeyeceğim ancak bazı şeyler çok iyi hissiyat veriyor. Bazı şeylerde ise o kadar rahat değişim. Günün sonunda pek çok şey değişse de bunları öğrenme şansı yakaladık. Yapılan değişiklikler beklediğim gibi çıktı, bir iki beklenmedik sonuç ortaya çıksa da durumu çok etkilemedi. Bu sorunu akşam, hafta sonunda ve yarın çözmemiz gerekiyor."

Norris geçen seneki çaylak sezonunda iyi bir performans sergiledi ancak bu seneki aracın gelişimine daha çok katkıda bulundu. Bu konuya cevap veren Norris şunları söyledi: "Geçen seneki testlerde zamanımın çoğu öğrenmeye ve çalışmaya gitti. Geçen sene de bir plana sahiptik ancak günün sonunda, ne zaman piste çıksam yeni bir şey öğreniyordum ve bir anda bunları algılamak kolay değildi.

"Şu anda üstünde çalışmam gereken daha az şey var, hala çok fazla ama şu anda belirli durumlara konsantre olup onun üstünde çalışabilirim ve onu tamamlayabilirim. Bu durum çok daha iyi, hissiyat ve özgüven konusunda geçen seneye göre daha iyi bir durumdayım. Bu sene Formula 1'i daha iyi anlıyorum bu yüzden takıma bu hissiyatımı anlatmak daha kolay.

"Araca olan katkımı da hissetme şansı yakaladım. Artık pek çok şey bana özel olmaya başladı. Örnek vermek gerekirse direksiyonda bulunan butonların renklerini, konumunu kendim seçebildim. Kendi yerinde istediğim, Carlos'tan farklı olarak, pek çok şey var ve ne zaman aracı sürsem kendimi geçen seneden daha rahat hissediyorum.

"Geçen sene ayarlar konusunda çocuklar bana bir şey sorduğunda onları pek rahatsız etmiyordum. Sadece çıkıp aracı sürmek istiyordum. Bu sefer ise daha seçici davranıyorum ve ne istediğimi söylüyorum çünkü söyleyebileceğimi düşünüyorum. Geçen sene çok kabullenici biriydim. Her şeye evet dedim. Ancak şu anda pek çok şeyi sevdiğim şekilde düzenleyebilirim, ki bu da iyi bir şey."