Norris: "Aracın sesi ve hissiyatı değişti"

İngiliz F1 pilotu Lando Norris, McLaren MCL35M’in tadına ilk defa dün Silverstone’da Woking merkezli takım tarafından yapılan Shakedown testinde bakmıştı.

Pilotun ilk izlenimleri, aracın, Renault motoruna kıyasla daha farklı hissettirdiği yönünde oldu.

RacingNews365.com'a konuşan Norris, ‘’Geri dönmek harika, görüldüğü üzere, Mercedes’le birlikte birkaç değişiklik de oldu. Sesler şimdiden farklılaştı ve araç da biraz daha değişik hissettiriyor.’’

"Bugün, ilk defa gerçekten daha çok geri bildirim vermeye başlayabilirim ve yıl içinde gideceğimiz yolu daha çok şekillendirmeye başlayabiliriz." dedi.

Norris, aynı zamanda bu sezon için heyecanlı olduğunu, özellikle de bu sene yapılacak ilk sıralama turunu sabırsızlıkla beklediğini söyledi.

Lando Norris, McLaren Fotoğraf: McLaren Lando Norris, McLaren MCL35M Fotoğraf: McLaren

‘’Sıralama için çok heyecanlıyım, yani genel olarak bütün sezon için öyleyim. Ancak elbette tam gazla ve düşük yakıtla gittiğimiz sıralama turları için heyecan, hep biraz daha fazla oluyor.’’

‘’Demek istediğim, bu yıl kurallar biraz değişecek. Araçlar büyük ihtimalle geçen seneden daha yavaş olacak olsa da, aracın limitlerini zorlamak, limitlerde olduğunuzu hissetmek, aracı birçok virajda limitlerine kadar zorlamak, harika hissettirecek."

Norris, McLaren’ın önümüzdeki sezona yaklaşımının ne olacağını da açıkladı.

Takımın, sezon ilerledikçe gelişmeye devam edeceğini belirten İngiliz pilot, şunları ekledi: ‘’Soğuk da olsa, rüzgarlı da olsa, yağmurlu da olsa, veya hangi koşul olursa olsun her gün maksimumu çıkarmalıyız. Her zaman öğrenecek ve geliştirecek şeyler var.’’

‘’Bugün, Bahreyn testinde ve yarışlarda, olabilecek en iyi pozisyonda olduğumuzdan emin olmak için gelişim çalışmaları yapmaya çalıştığımız ilk gündü."

‘’Yani evet, hepimiz için iyi bir başlangıç oldu."

Çeviri: Betim Aker