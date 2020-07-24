Norris: “Aracın parçalarını sökmek, Netflix izlemekten daha iyi”

Genç sürücü, Macaristan Grand Prix’si sonrasında aracının parçalarının sökülmesine yardım etmiş ve bunu yaparken çekilen resimleri sosyal medyada yayılmıştı.

Ancak bunun 2020’deki sıkışık takvimde takıma tek seferlik bir yardım olmadığı, Norris’in daha önceden de bunu yaptığı öğrenildi.

Norris, “Mekanikerler ve mühendislerle zaman geçirmeyi ve onlarla çalışmayı seviyorum.”

“Bu, McLaren’a katıldığımdan beri yaptığım bir şey. Kendimi takımla daha çok bütünleştirmek, mekanikerlerle çalışmak, birbirimizi daha iyi tanımak…”

“Bunun, onları tanımak ve takımdaki atmosferi geliştirmek için önemli olduğunu düşünüyorum. Ve bundan keyif alıyorum. Bu keyif verici. Ancak yatağıma uzanıp Netflix de izleyebilirdim. Bunu yapmaktan ziyade, bir F1 aracında zaman geçirmeyi tercih ederim.”

“Bunu daha önceden de yapmıştım, ancak sosyal medyaya koymam gerektiğini düşündüğüm bir şey değil.”

“Bu, karting zamanlarımdan beri yaptığım bir şey, mühendisimle beraber bunu yapardım. Yarış sonraları her zaman tüm kartları, hava girişlerini ve çoğu şeyi temizlerdik. Ve bu, yapmayı her zaman sevdiğim bir şeydi.”

“Çocukken, bazı şeyleri parçalarına ayırmak, yapmayı sevdiğim bir şeydi. Kartingden F1’e gelene kadar bunu yaptım. Ancak bu sanırım F1’de biraz farklı, ama F1’de bunu 2018’den beri yaptım.”

“2018’de antrenman seanslarına katıldığım Amerika, Japonya, Meksika, Abu Dhabi gibi yerlerde bazen bunu yaptım. Her zaman yapmadım ancak uçuşlarım pazartesi olduğu zamanlar daha sık yaptım.”

“Bu oldukça güzel bir şey. Kim bir F1 aracını parçalarına ayırmak, biraz araştırmak ve mekanikerlerle çalışmak istemez ki? Bu keyifli. Her zaman yeni şeyler öğreniyorsunuz.”

“Bu ayrıca takım için de iyi. Birlikte çalışmamız, benim ve mekanikerler için de iyi. Onlara yardımcı oluyorum. Bu, işlerini kolaylaştırıyor.”

“Tüm hafta sonu boyunca çalıştılar. Üç hafta art arda çalıştılar. Ben de onlara yardım edebileceğimi ve hayatlarını biraz kolaylaştırabileceğimi düşündüm.”

“Bunu, üç hafta art arda yarıştığımız için değil, daha önce de yaptığım için yaptım.”

“Bunu yaparken eğleniyorum, onlarla zaman geçiriyorum. Eğleniyoruz ve bazı şakalar da yapıyoruz.” şeklinde konuştu.