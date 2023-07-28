Norris: "Aracın gelişmesiyle kendime olan güvenim arttı"

Ricciardo, AlphaTauri ile F1'e dönüşünü geçtiğimiz hafta sonu Macaristan Grand Prix'sinde yaptı. Sıralama turlarından sonra, McLaren'de zorlandığı 'özgüvenli sürüşü' yeniden bulduğunu söyledi.

Zhou Guanyu'nun starttaki temasının ardından arka sıralara düşmesine rağmen Ricciardo, yarışı 13. sırada bitirdi. AlphaTauri AT04 ile geri döndüğü ilk yarışta 'araçla ilgili çok şey öğrendiğini' belirtti.

Ricciardo yarış sonrasında, "En cesaret verici şey gerçekten bu."

"Açıkçası McLaren aracının benim dilimi konuşmadığını hissediyordum, kesinlikle Lando'nun dilini konuşuyordu."

"Lando araçtan en iyi şekilde nasıl yararlanacağını kesinlikle biliyor. Geçen yıl bu konuda biraz çıkmaza girdiğimi ve bundan kurtulmanın gerçekten zor olduğunu hissettim."

"İşte bu yüzden ara vermek ve ardından yeni bir takıma gelmek benim için en iyisi oldu. İstediğim tek şey ilerleme ve yeniden öğrenmeye açık olmak." dedi.

McLaren son zamanlarda MCL60'ı podyum için mücadele eden bir araca dönüştüren güncellemelerle yükselişe geçti. İlk güncelleme, McLaren'in 2023'te ilk kez ilk beşte yer aldığı Avusturya Grand Prix'sine getirildi.

Ancak güncellemeden sonra bile Norris aracın yol tutuşunu zorlayıcı bulduğunu ve performansın hâlâ sürüş şekliyle sınırlı olduğunu söyledi.

Norris, Avusturya'da aracın yol tutuşu sorununun tamamen aynı olduğunu ve bunun üstesinden gelmeleri gereken bir sorun olduğunu ekledi.

Macaristan GP'sinden sonra McLaren, "Sahip olduğumuz yol tutuşu sorunlarını iyileştirmeye çalıştık."

"Ağırlığı ve yere basma kuvvetini geliştirip yol tutuşunu biraz daha iyileştirdik, aynı zamanda lastik aşınmasında iyi bir iyileşme elde ettik." dedi.

Lando Norris, McLaren, 2. sıra, yarıştan sonra takımıyla birlikte kutlama yapıyor Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Norris, performansta önemli bir ilerleme sağlayan güncellemenin McLaren'i sürmesi kolay bir araç olmaktan uzak tuttuğunu söylüyor.

"Araç hâlâ beklediğim yol tutuşuna sahip değil. İstediğimden çok uzakta olduğunu hissediyorum."

"Ama doğru yönde olduğu açık ve aracı bu şekilde zorlamak istiyorum. Bu güncellemeler kendime olan güvenimin artmasına sebep oldu."

"Geçen yıl tutarsız bir araca sahiptik ve iyi göründüğümüz ve kendime güvendiğim zamanlarda bile aracı nasıl kullanacağımı bilmediğim çok zaman oldu. Garajdan içeri girdiğimde 'Sorun ne?' diye soruyorlardı. Bir turdan diğerine değişiyor, nasıl gelişeceğimi bilemiyordum ve bu böyle devam ediyordu."

"Şimdi çalışmam gereken yönün biraz daha net olduğunu hissediyorum ki bu iyi bir şey. Bugün burada olmama yardımcı olması için sürüşümle ilgili daha basit şeylere odaklanabilirim."

"Bu yüzden kendime olan güvenim biraz arttı. Hâlâ istediğim seviyede değil ama piste çıkıp istediğim gibi sürmek, kendime güvenmek, özgürce sürmek ve bunu çok fazla düşünmek zorunda kalmamak büyük bir fark yaratıyor."

"Ne kadar çok düşünmem gerekirse o kadar kötü performans gösteriyorum ve şimdi daha az düşünmem gerekiyor ki bu da iyi bir şey."