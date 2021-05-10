Norris: ''Aracın arka tarafında sorunlar yaşadık''

Yarışı 8. sırada tamamlayan Norris, yarışı hakkında ''Bu hafta sonu sıralama turlarındaki tempomuz, yarış tempomuza göre daha hızlıydı. Yarışta aracın arka tarafıyla alakalı sorunlar yaşıyoruz, bu da aracı sürmeyi zorlaştırıyor. Ferrari, bu konuda oldukça güçlü. Yani evet, bunu biraz bekliyorduk ama 8. sırayla mutlu olabilirim.'' ifadelerini kullandı.

McLaren, sezonun ilk yarışlarında sıralama ve yarış temposunda Ferrari'nin bir adım önünde gözüküyordu. Fakat Ferrari'nin yarış temposu, bugün daha güçlü gözüktü ve İtalyan ekip 3. sıradaki McLaren ile arasındaki puan farkını kapadı.

Ferrari'nin bugün daha hızlı olmasının onu şaşırtıp şaşırtmadığı sorulduğunda Norris, ''Çok şaşırtmadı, yarışta daha hızlı olduklarından lastiklerine normalden daha çok bakabildiler, onları daha iyi koruyabildiler. Daha yavaş kaldıkları pistlerde ise biraz daha zorlamaları gerekiyor ve o zaman lastiklerini koruyamıyorlar.''

''Yani, pek de sürpriz olmadı. Yarış boyunca oldukça rekabetçi olabiliyorlardı, lastiklerden dolayı ani hız kayıpları yaşamadılar. Tüm sezon boyunca hızlılardı ve bu hafta sonu her şeyi birleştirerek gayet iyi bir iş çıkardılar.'' şeklinde yanıt verdi.

Norris, sezonun ilk yarışında mükemmel bir iş çıkardı. İngiliz pilot, ilk üç yarışta bir podyum alırken, Pilotlar Şampiyonası'nda da 3. sıraya oturmuştu.

'Bugünkü tempo eksikliği, ilk 3 yarışta ne kadar iyi bir iş çıkardığını gösteriyor mu?' diye sorulan Norris, ''Evet, kesinlikle. Eğer burada da geçiş yapmak kolay olsaydı burada da iyi bir iş yapabilirdik. Belki de diğer pistler araca daha iyi uymuştur. Portekiz gibi veya Barselona gibi aracın arkasıyla daha çok problem yaşadığımız pistlerde Ferrari daha rekabetçi gözüküyor."

''Mesela Imola'da arka lastiklerle problem yaşamadık. Bence takım olarak neyin üzerinde çalışmamız gerektiğini biliyoruz. Aracın arka tarafında biraz daha yol tutuşu bulmamız ve aracı daha iyi anlamamız hayatımızı kolaylaştıracak.'' ifadelerini kullandı.

Bugünkü yarışta tur yiyen Norris, araçların arkasında sıkıştığından bunun normal olduğunu söyledi. Tur yemesi hakkında görüşleri sorulan Norris,''Araçların arkasında sıkışıp kalıyorsun. Yani yarışa 4. başlasaydık ve temiz bir yarış geçirseydik, bence tur yemezdik.''

''Araçların arkasına sıkışıyorsun ve kirli havasına giriyorsun. Bu seni yavaşlatıyor. Yani tur yememizin çok da bir şey ifade ettiğini düşünmüyorum. Bu oldukça geride olduğumuzu göstermiyor. Sadece Barselona'da bir aracın arkasına sıkışırsanız ve eğer tempolarınız benzerse ona geçemiyorsunuz. Bugün de bu yaşandı.'' dedi.

Gelecek yarış olan Monako GP'si için tahmin yapmaktan çekinen Norris, zorlu bir hafta sonunun onları beklediğini söyledi.

Konu hakkında konuşan Norris, ''Çetrefilli olacak. Bir şey söyleyemeyiz, bekleyip göreceğiz. Bir cadde pisti olduğundan daha çok tümsek ve benzeri şeyler bu yüzden de araç ayarları çok farklı olacak. Bekleyip göreceğiz ama kolay bir hafta sonu olmayacağı kesin.'' dedi.

Lando Norris, McLaren MCL35M, passes the MecLaren pit wall Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images