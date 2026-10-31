Formula 1 Meksika GP
Norris: "Aracımız yeterince iyi değil"
McLaren pilotu Lando Norris, Meksika Grand Prix'si sıralama turlarının ardından aracın yeterli hıza sahip olmadığını söyledi.
Zeynep Taş
Yayın tarihi: 31 Eki 2026 23:06
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Lando Norris, McLaren
Fotoğraf: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images
McLaren pilotu Lando Norris, Meksika Grand Prix'si sıralama turlarının ardından takımın performansını değerlendirdi.
Son dünya şampiyonu Norris, elde ettiği sonuçtan memnun olduğunu ancak bunun mevcut araçla ulaşabilecekleri en iyi konumlardan biri olduğunu belirtti.
McLaren'ın hem sıralama turlarında hem de yarış temposunda yeterince rekabetçi olmadığını da ekledi.
Lando Norris, McLaren
Fotoğraf: Steven Tee / LAT Images via Getty Images
Sıralama sonrası konuşan Norris, "Yeterince hızlı değiliz, durum bu kadar basit."
"Açıkçası sahip olduğumuz aracı düşündüğümde elde ettiğim pozisyondan memnunum."
"Aracımız yarışta da sıralama turlarındaki ile aynı durumda; yeterince iyi değil. Geçiş yapmak korkunç derecede zor olacak. Dolayısıyla pek de iyi bir gün olmadı." yorumlarında bulundu.
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- Motorsport.com Ekibi
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