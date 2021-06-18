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Norris: "Aracı sürmeyi daha kolay bir hale getirmeliyiz"

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McLaren pilotu Lando Norris, oldukça çetrefilli bir günü geride bıraktıklarını ve "aracı sürmeyi daha kolay bir hale getirmeleri gerektiğini" söyledi.

Norris: "Aracı sürmeyi daha kolay bir hale getirmeliyiz"

McLaren'ın cadde pistlerinin ardından Paul Ricard pistinde daha rekabetçi olması bekleniyordu ancak hem Daniel Ricciardo hem de Norris, zorlayıcı bir günü geride bıraktı.

İngiliz pilot ilk seansı 9. sırada tamamlarken, ikinci seansı ise 10. sırada tamamladı.

Norris gününü şöyle özetledi: "Bence herkes için çetrefilli bir gündü. Bu çoğunlukla sıcaklıklardan ve rüzgardan dolayıydı. Bence bu sabah 1. antrenmanda gayet iyiydik, ikinci antrenmanda ise biraz daha zorluk yaşadık."

"Sıcaklıklardan dolayı mı oldu bilmiyorum. Kolay değil, araç çok fazla kayıyor. Yani, biraz daha gelişmeye çalışmalıyız."

"1. antrenman iyiydi ve ikinci seansta biraz daha zorlandık. Sıcaklıklardan mı ya da rüzgardan dolayı mı oldu bilmiyorum çünkü bunlar bugün önemli roller oynadılar. Araç çok fazla kayıyor, biraz gelişmeye çalışmalıyız."

"Oldukça çetrefilliydi, birkaç hata yaptım yani [performansımız] belki de yarın yapabileceklerimizi çok iyi yansıtmıyor."

"İlk 10 oldukça yakın, Mercedes ve Red Bull biraz öndeler ama herkes oldukça yakın. Yarın sıralama turları oldukça yakın geçecek. Başımızı öne eğip çalışmamız ve ekstra bir şeyler bulmaya çalışmamız gerek."

Lando Norris, McLaren MCL35M

Lando Norris, McLaren MCL35M

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Norris'e farklı pist yapısından ötürü, rakipleriyle aralarındaki farkın açılıp açılmadığı soruldu. İngiliz pilot, bu soruyu şöyle yanıtladı: "Çoğu şey aynı, hâlâ aynı kişilerle yarışıyoruz. Farklar her zaman olduğu kadar yakın, çok da değiştiğimizi düşünmüyorum."

"Hâlâ testler yapıyoruz ve sıralama turları yarın. Gelişim gösterebileceğimize inanıyorum ama çok iyi olduğunu düşündüğüm bir turla sadece 10. oldum. Yani yarın muhtemelen çok yakın geçecek."

McLaren'ın rakipleri Ferrari ve Alpine, burada şu ana kadar McLaren'a kıyasla daha hızlı durdular. Norris'e bunun onu şaşırtıp şaşırtmadığı soruldu.

İngiliz pilot soruyu şöyle yanıtladı: "Hayır. Neden herkes bu kadar şaşırdı bilmiyorum. Ferrari ve Alpine, çoğunlukla hızlılar. Alpine burada biraz daha sürpriz oldu ama onlar bu seneki bazı yarışlarda hızlıydı ve bazılarında daha yavaştı."

"Artık bu bir sürpriz değil. Biz, çok fazla beklenti içine girmiyoruz, 1 ve 2. antrenman seansını bekle ve sonrasında nerede olduğunu görüyorsun."

"Bu, bu kadar basit. Yarın çetrefilli olacak ama bu, güzel bir meydan okuma. Göreceğiz."

Norris, son olarak sıralama turlarında neler üzerinde çalışılması gerektiği hakkında konuştu ve şunları söyledi: "Aracı sürmeyi daha kolay bir hale getirmeliyiz, aracı sürmek oldukça çetrefilli. Araç çoğunlukla bıçak sırtında.

"Aracı sürmeyi biraz daha kolay ve güzel yapabilirsek, daha çok zorlayıp biraz daha tur zamanı çıkarabilirim diye düşünüyorum."

"Kulağa kolay geliyor ancak öyle değil. Göreceğiz."

Lando Norris, McLaren MCL35M

Lando Norris, McLaren MCL35M

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

 

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