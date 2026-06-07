Norris: “Aracı Mercedes’in yaptığı gibi çok yönlü geliştirmeliyiz”
Monako Grand Prix'sinde yaşadığı güç ünitesi arızası nedeniyle yarış dışı kalan Lando Norris, araç performansının başka alanlarda da gelişmesi gerektiğini söyledi.
Lando Norris, McLaren
Fotoğraf: Erik Junius
McLaren pilotu Lando Norris için Monako hafta sonu, sıralama turlarındaki tempo eksikliğinin ardından yarış günü yaşanan teknik sorunlarla birlikte hayal kırıklığıyla noktalandı. Yarışın son bölümünde mekanik bir arıza nedeniyle aracı durdurmak zorunda kalan Norris, seansın ardından yaptığı açıklamalarda yaşadığı sorunları ve takımın mevcut durumunu şu sözlerle değerlendirdi: "İlk turda Oscar’ın yaptığı hamle tamamen temizdi, hakkını vermek lazım.”
“Sonrasında Pierre Gasly'yi geçmeye çalışmak ise oldukça zordu; çünkü burada geçiş yapmak imkânsız.”
“Yarışın ilerleyen bölümünde güç ünitesi sorunu yaşadım ve motor aniden güçten kesildi.”
“Aslında başlangıçta ve yarışın ortasında da bazı sorunlar vardı; birbiriyle bağlantılı mı bilmiyorum ama sistemi kapanmaya zorladı. Bu konuda yapabileceğim pek bir şey yoktu.”
Lando Norris, McLaren
Fotoğraf: Erik Junius
“Motordan, turbodan ve bataryadan kulağa normal gelmeyen birçok ses duyuyordum. Çözmeye çalıştık ama problem daha da kötüleşti. Ayarları eski haline getirdik, sorunlar devam etti ve en sonunda motor tamamen iflas etti."
Liderle arasındaki puan farkının açılmasına rağmen şampiyonluk inancını koruyup korumadığı sorulan Norris, aracın gelişim sürecine dikkat çekerek sözlerini şöyle sürdürdü: "İnanmak zorundayım. Max Verstappen geçen yıl buna benzer bir farktan geri dönmüştü.”
“Özellikle sezonun bu kadar başındayken şampiyonluk ihtimalini göz ardı etmek istemem. Ancak Monako gibi bir yerde sıralamalarda 0.6 saniye geride kalıyorsanız, buradan olumlu bir sonuç çıkarmak çok zor.”
“Daha birkaç hafta önce Miami'de galibiyet için savaşıyorduk ve muhtemelen kazanabilirdik. Bir yarışta Mercedes'e karşı galibiyete bu kadar yakınken, burada 0.6 saniye geriye düşmek gerçekten akıl alır gibi değil.”
Lando Norris, McLaren
Fotoğraf: Rudy Carezzevoli / Getty Images
“Bu durum, aracın sadece çok belirli senaryolarda performans gösterdiğini, diğerlerinde ise kesinlikle beklentiyi karşılamadığını gösteriyor.”
“Takımın bunu anlaması gerekiyor. Aracımızı Mercedes'in yaptığı gibi çok yönlü geliştirmeliyiz. Şimdilik sadece çalışmaya devam etmek zorundayız."
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