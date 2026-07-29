Norris: "Aracı hâlâ tam anlamıyla geliştiremedik"

Kapsamlı güncelleme paketiyle Macaristan Grand Prix'sine gelen son dünya şampiyonu Lando Norris, sezonun ilk pole pozisyonunu elde ettikten sonra yarışı da rahat bir şekilde kazanarak hem kendisinin hem de McLaren'ın 2025 Sao Paulo Grand Prix'sinden bu yana ilk Grand Prix galibiyetini aldı.

2026 sezonunun ilk yarısında McLaren, rakiplerine kıyasla güncellemelerini farklı zamanlarda piste getirmeyi tercih etti. Yeni teknik düzenlemelerin henüz gelişimin erken aşamasında olması nedeniyle takımların bulduğu her geliştirme önemli performans kazançları sağlarken, bu durum 2025'in son yer etkisi sezonundaki sınırlı gelişim fırsatlarından oldukça farklı bir tablo oluşturdu.

Woking merkezli ekibin son büyük güncelleme paketi Miami'de gelmişti. Takım ayrıca alışılmışın dışında bazı parçaları yeniden değerlendirmek amacıyla araçtan çıkarmak zorunda kaldı. Bunlardan biri de ilk kez Avusturya'da getirilen ancak pistte ilk kez Macaristan'da kullanılan Macarena arka kanadıydı.

Son yıllarda McLaren, piste getirdiği büyük güncelleme paketlerinin anında performans kazandırması konusunda rakipsiz ekiplerden biri olarak öne çıkarken, bu parçaların potansiyelini ortaya çıkarma konusunda da başarılı olmuştu.

Ancak 2026 sezonunda takım aynı başarıyı yakalamakta zorlandı. Takım patronu Andrea Stella, ilk kez müşteri motor kullanan bir ekip olmalarının McLaren'ı Mercedes güç ünitesini anlama ve en verimli şekilde kullanma konusunda 'dezavantajlı duruma' düşürdüğünü söylemişti.

Lando Norris, McLaren Fotoğraf: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Norris ise hem güç ünitesinin hem de şasinin gerçek potansiyelini ortaya çıkarmaya yaklaşmanın kendisini sezonun geri kalanı adına umutlandırdığını ifade etti.

"Araçta hâlâ büyük bir potansiyel görüyoruz ve bulunduğumuz noktadan çok daha ileriye gidebileceğimize inanıyoruz."

"Bu gerçekten dört gözle beklediğimiz ve olumlu bir durum. Ancak Formula 1'de sonsuz zamanınız yok; zaman sizin en büyük düşmanınız. Bu yüzden gelişmeleri mümkün olduğunca hızlı şekilde getirmemiz gerekiyor."

"Bu aracı tam anlamıyla anladığımızı hâlâ düşünmüyoruz. Fakat son güncelleme paketimiz Macaristan'da galibiyeti getirmeden önce bile iyi sonuçlar almayı başarmıştık."

"Son birkaç yılda aracı gerçekten anladığınızda neler yapabileceğinizi ve paketten maksimum verim aldığınızda neler olduğunu gördük."

"Henüz bu potansiyele yaklaştığımızı düşünmüyoruz. Bu yüzden aracı tamamen anlamaya çalışacak olmak bizi heyecanlandırıyor. Bunu başardığımızda elimizdekinden en yüksek verimi alabileceğiz."

Norris ayrıca, McLaren'ın yeniden her hafta sonu galibiyet mücadelesi verebilmesi için kendisi ile Oscar Piastri'nin birlikte çalışmasının önemine de vurgu yaptı.

"Geçmişte olduğu gibi, zirvede olmadığımız dönemlerde takım olarak rakiplerimizi geliştirme yarışında geride bırakabilmek için pilotlar olarak birlikte çalışmamız gerektiğini biliyoruz."

"Oscar ile genellikle birbirine çok benzer geri bildirimler veriyoruz ve McLaren'ı yeniden her hafta sonu galibiyet mücadelesi verebilecek konuma taşımak amacıyla çok iyi çalışıyoruz."