Norris: "Aracı bu şekilde sürmek imkansızdı"

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İngiliz pilot, Avusturya'da gerçekleştirilen sıralama turlarında yaşadığı fren ve denge sorunlarının ardından ikinci bölümde temiz tur atamamıştı. Bundan ötürü de cumartesi günkü yarışa gerilerden başlayacak.

Sıralama turlarının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Norris, araçta yaşadığı probleme dikkat çekti ve bunu sprint yarışına kadar çözmeleri gerektiğini dile getirdi.

Norris şöyle dedi: "Frenle ilgili sorunların tam olarak neyle ilgili olduğun bilmiyorum. Belki hidrolik düzgün çalışmadı ya da kablolu fren sisteminde sorun vardı bilemiyorum... Ancak sistem olması gerektiği gibi çalışmıyordu."

"İlk seansta sorunsuz birkaç tur atabildiğim için şanslıydım. İkinci seansta fren pedalına her bastığımda sorun vardı."

"Daha erken ya da daha sert fren yapmaya çalışmam hiçbir anlam ifade etmiyordu. Bu nedenle daha yavaş sürüyordum. Elbette üzücü çünkü aracın hızın son seansa kalmamı sağlayacağını düşünmüştüm. Bu da bugün hayal kırıklığına neden oldu. Artık durumu telafi etmeye çalışacağız."

"Böyle bir araçla yarışmak imkansız, bu yüzden yarına kadar her şeyi düzeltmeye çalışmalıyız. Bir yandan üzgünüm ama diğer yandan, yarınki sprint yarışında ya da pazar günkü yarışta durumu toparlama fırsatlarımız olacak."

"Son zamanlarda Silverstone'da gördüğümüz üzere her şey olabilir. Bu yüzden umarım hafta sonunun kalan günlerinde rekabetçi oluruz. Gerçekten çok heyecanlıyım."